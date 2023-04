Una mujer irrumpe en la planta judicial de Mislata y el personal de seguridad le corta el paso. «Aquí ya no cabe nadie, espere fuera». La escena se repite una y otra vez. «No puedo perder el día ahí fuera», dice la tercera que intenta entrar. «Mire cómo está esto, señora», responde el guarda de seguridad, y añade «qué desastre» mirando con angustia en dirección a las decenas de personas que esperan en hilera tras la puerta del Registro Civil. Los martes y jueves son días de mucha tensión en estos juzgados de l’Horta Sud. Y en esta jornada, aseguran, está la cosa tranquila.

«Hace dos semanas se juntaron aquí dentro unas 60 personas y estuvimos cerca del amotinamiento», relata un empleado de los juzgados. “Tuvimos que dar instrucciones a la Guardia Civil por si había que intervenir. Tememos que vuelva a pasar”, asegura. Su miedo surge del colapso que, según denuncia el equipo del Registro Civil de Mislata, viene sufriendo el servicio desde hace un año. Con dos titulares y un refuerzo, la plantilla no da abasto para atender a las 70.000 personas de población que suman Mislata y Xirivella.

«Todo esto radica en la falta de personal que hay. La conselleria es conocedora porque en febrero vino la directora general y le trasladamos la situación», cuentan en los juzgados. «Se está produciendo un volumen considerable de trabajo Registro Civil como consecuencia de las peticiones de nacionalidad. Además del funcionamiento ordinario con nacimientos, defunciones y matrimonios, casi todo lo que nos viene es el tema de las nacionalidades. En estos municipios hay mucha población extranjera», añade un trabajador.

Para atender la demanda, el registro organiza varias colas: por un lado, se conceden citas y, por otro, se atienden los expedientes. Cinco al día. «Sabemos que no son suficientes, pero en ese trámite tienes que recabar la información y contrastarla, tienes que ver partidas de nacimiento y no siempre estás familiarizado con los nombres o no siempre coincide la documentación aportada; no es un proceso sencillo», narran en la sede de Mislata, y añaden que en este año de atasco también están acusando la falta de formación de la persona de refuerzo: «Antes de venir aquí deberían recibir un curso, porque tenemos muchos lastres. De hecho seguimos sin resolver unos 40 expedientes de 2010».

Mientras todo eso ocurre en las mesas de los funcionarios, fuera cunde el nerviosismo. «A muchas personas se les pasa el plazo de 6 meses para resolver el trámite entre la petición y la jura de bandera», relatan las mismas fuentes, que siempre afrontan este problema excusando al afectado: «En todos estos casos, tomamos la iniciativa de reconocer que ha sido la propia Administración la que no ha cerrado los trámites a tiempo. Una persona ha llegado a interponer una queja en el Defensor del Pueblo. Las demoras de este juzgado ya se han elevado», reconoce el funcionariado.

«Ya he venido cuatro veces»

Esas mismas quejas resuenan en la Plaza de España de Mislata, a la puerta del registro. Allí se aglomeran quienes ya no caben dentro, el excedente de la cola. «Es flipante, para un simple trámite tienes que estar horas esperando», lamenta Lucía. «Yo he venido cuatro veces ya, a ver si hoy consigo entrar. Mis hijos tienen resolución favorable de nacionalidad y solo necesito que me den la cita para la jura», añade Nina, de Georgia.

Delante de ella espera Gurvinder. No para de manosear un post-it escrito a boli. Es la preciada segunda cita. «Yo vine la semana pasada a las 5.30 de la mañana para pedir cita. Mi padre estuvo viniendo tres semanas seguidas y no le atendieron», relata este ciudadano indio afincado durante diez años en Mislata. «Espero conseguir la nacionalidad española en septiembre y entonces perderé la India. Allí no permiten la doble nacionalidad», explica.

«En el trabajo no se creen que venga tanto al registro porque estas cosas ya se hacen de manera telemática»

Tres turnos por detrás se une al coro un chico con casco de moto. Llega con más urgencia que fe: «Es mi cuarto día aquí. En el trabajo ya no se creen que venga al registro. Me preguntan que cómo es posible si ahora todo funciona con firma telemática. Parece que nos hagan venir adrede porque saben que tenemos que pasar por el aro. Es un despropósito», critica.

"Se estaba lucrando gente"

En realidad les hacen ir porque –según cuentan en los juzgados– se estaban empezando a cobrar las citas telemáticas a 50 euros. «Había gente lucrándose con este desbordamiento que sufrimos en los juzgados. Algunas personas han hecho trampa en nuestras narices. De repente desaparecía el turno de una persona e instantáneamente aparecía otra que estaba sentada aquí con el móvil en la mano. Por eso cerramos la cita previa telemática», cuentan.

Consultados por el colapso del Registro Civil de Mislata, enla Conselleria de Justicia señalan que en este municipio «el personal pertenece al Juzgado Número 1 con la dotación de dos personas en plantilla, según la RPT del Ministerio" y "por necesidades de refuerzo se puso una persona». Y alegan: «El único problema que tenía el juzgado es la próxima jubilación de uno de los titulares, para lo cual les dijimos que pidieran otro refuerzo unos meses antes para cubrir las vacaciones de esta persona».