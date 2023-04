El conflicto de las clavariesas de los Dolores de Alaquàs con la iglesia de la Asunción ha generado numerosas adhesiones a favor de las festeras y ha abierto un debate sobre el modelo de fiestas que han de desarrollarse. Colectivos salen en apoyo de las clavariesas y algunos ven un tinte machista en el problema.

El asunto arranca de 2015, cuando el consejo parroquial del templo suprimió esta clavaría y la de la Asunción (ambas en manos de mujeres). Y se ha reavivado esta Semana Santa al negarse las festeras a salir en la procesión en tanto en cuanto no vuelvan a ser reconocidas oficialmente y se las permita desfilar con la imagen de la Virgen de los Dolores en las fiestas de septiembre.

El más contundente ha sido el presidente de los Clavarios de Sant Miquel 2020-22, Pau Galindo, grupo que es el homólogo en masculino al de las clavariesas por la edad de sus integrantes y las actividades conjuntas que realizan. «No entiendo cómo un sacerdote puede tener la potestad de decidir si sale o no la Virgen aunque sea el responsable de esa parroquia. Creo que no ha tratado el asunto de forma correcta», señala el joven.

"La imagen superficial que se ha transmitido de las clavariesas no es cierta. A pesar de haberles quitado parte de su fiesta, siguen año a año luchando por mantenerla" Pau Galindo - Presidente de los clavarios de Sant Miquel 2020-22

Para Galindo, si el cura Vicent Estarlich considera que en esa fiesta hay problemas, «debe dialogarlos con las clavariesas y no prohibir una fiesta». Al festero le preocupa la imagen «superficial» que se ha dado de las clavariesas a las que se ha acusado de solo buscar el lucimiento: «No es cierto. Y una mentira, aunque se repita mil veces, no se convierte en verdad. Las clavariesas de los Dolores trabajan todo el año para organizar actividades que aportan alegría al pueblo».

Por su parte, el presidente de los clavarios del Cristo 2020-2022, Paco Pons, opina que este conflicto ha marcado un punto de inflexión que debería suponer «una oportunidad para plantear separar la iglesia de la sociedad civil». Si en 2015, después de suprimir las clavarías de los Dolores y de la Asunción, el sacerdote entregó al ayuntamiento el libro de registro para los años posteriores, «puede que sea el momento de que la sociedad y los colectivos decidamos las fiestas y la iglesia haga, por su parte, sus actividades». Para ello, Pons propone incluso un foro de colectivos festeros con la participación de personas expertas.

Los moros y cristianos

En el sector de Moros i Cristians, la presidenta de la filà la Lluna y madre de clavariesas, Rut Moratalla, considera «muy radical» la postura del sacerdote e insta a otros colectivos a apoyar a las festeras y «hacer presión» para restituir la fiesta como era. «El tema se puede solucionar con voluntad», opina.

Y el presidente de Ollers, que tuvo la capitanía en 2020-22, Just Besó, afirma no entender la postura de la iglesia. «Hemos sido muchos los clavarios del Cristo que no somos personas de misa semanal y no ha pasado nada. ¿Por qué a estas chicas se las trata de forma diferente», dice.