A Alaquàs, està oberta l’exposició «Un castell per al poble en notícies de Laura Sena», una recopilació gràfica dels articles publicats per la periodista d’Alaquàs als diaris Las Provincias i Levante-EMV a l’iniciar-se el nou segle, comissariada per l’investigador Tomás Roselló. Les narracions escrites per Laura Sena aquests anys s’han convertit en documents que ens donen l’oportunitat de comprendre la naturalesa dels fets socials, culturals, polítics o econòmics, que portaren a l’expropiació de l’edifici del Castell per part de l’ajuntament de la vila de l’Horta-Sud. Els articles també ens introdueixen en les tensions que comportà aquell fet i en qüestions més subtils com els de la identitat col·lectiva d’un poble i la seua capacitat associativa, tot allò que ajuda a entendre millor la societat de l’Alaquàs modern.

“Sobre todo me siento orgullosa de las historias que hablan de las personas vinculadas al Castell” Al visitar l’exposició, reconec que els articles de Laura Sena són un reconeixement a la influència social dels diaris, a la professionalitat de l’ofici de periodista, al treball dels polítics i funcionaris públics que treballaren intensament per portar endavant l’expropiació de l’edifici; i també a l’opinió pública que va seguir expectant i, moltes vegades entusiasmada, les notícies que avançaven la recuperació del Castell ‘per al poble’. La publicació de les successives notícies mostren com el restabliment es va fer de manera gradual, amb decisions i estratègies, amb la compenetració de moltes persones, totes elles admiradores de l’essència social d’aquella reivindicació. Al recórrer la cronologia de la mostra admirem el rigor, la credibilitat, el seguiment continuat de la informació a la recerca del resultat final, que tots sabíem que no anava a ser immediat, encara que aquella actuació rigorosa que es portava endavant per les institucions era la garantia per a obtindre els efectes beneficiosos que tots esperàvem. I l’impacte visual de la representació dels diaris a l’exposició em fa pensar en el llarg procés que va significar l’estudi i reconeixement de «lo local», quan, als finals dels anys setanta, durant la transició democràtica, amb el naixement de les comunitats autònomes, l’espai comarcal i local es convertia en un gran centre d’interés. La voluntat d’estudiar la història local es transformava en una acció plural on es defensava la protecció del patrimoni i l’obligació d’estudiar-lo. Quasi era una història militant i reivindicativa. Era necessari guanyar l’espai d’estudi local, el lloc vital de les expectatives i sentiments de les persones. “Alaquàs culminó la transición cuando expropió el Castell” Teníem interés a trobar una mirada distinta del passat, més plural, més vital, més personal també. Els estudis sobre l’edifici del Castell, com a símbol del poder d’una altra època, ens ajudava a treballar amb sintonia amb els moviments reivindicatius de caràcter educatiu, polític, local, comarcal... Es va viure un temps d’activisme cívic on el passat «segrestat» del nostre país o la voluntat de conéixer la nostra història local va adquirir un protagonisme essencial. Va ser un moment d’entusiasme i compromís investigador i moltes persones s’aproparen als arxius parroquials, senyorials, notarials, per redescobrir la història del nostre «espai viscut». Per això, veure avui l’exposició de Laura Sena té un atractiu indiscutible. La mostra dona compte de la biografia d’un temps, d’una època, al mateix temps que valora l’exercici d’una professió, la de periodista. I també reclama la capacitat d’actuació d’un poble, des dels seus col·lectius investigadors i reivindicatius, fins a la capacitat i intel·ligència de les successives corporacions municipals. La mostra dona compte de la biografia d’un temps, d’una època, al mateix temps que valora l’exercici d’una professió, la de periodista L’entrada del poble d’Alaquàs al Castell el 28 de febrer de 2003, data de la qual commemorem ara el vinté aniversari, ressalta la varietat i riquesa dels matisos i situacions que es presenten cada dia quan s’obrin les portes del Castell: alumnes, classes, conferències, turistes, debats, reunions cíviques, presentacions..., o exposicions, com la que ara ocupa les seues sales més nobles. Amb l’admirable narració de Laura Sena, arribem a comprendre el procés social, jurídic i històric, que comportà l’expropiació de l’edifici; també la capacitat de comunicació d’una excel·lent periodista.