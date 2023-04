El grupo de festeras de Alaquàs que asumirá los actos en honor a la Virgen de los Dolores en las fiestas de septiembre es consciente de que la batalla que se ha iniciado para conseguir el reconocimiento oficial, por parte de la parroquia de la Asunción, no solucionará el problema en este ejercicio pero contribuirá a medio plazo. «Nuestra batalla no es por nosotras, es por las clavariesas del futuro». Así de contundentes se expresaban esta semana tras una reunión en la que valoraron el conflicto que tienen abierto con el templo de la Asunción.

El caso arranca de 2015 cuando la junta parroquial decidió suprimir las dos clavarías de mujeres (la de los Dolores y la de la Asunción) por considerar que se habían convertido en un acto de lucimiento, además de tener poco seguimiento por parte de la población. Desde entonces, los diferentes grupos de clavariesas, que han seguido existiendo de forma extraoficial, han peleado por recuperar una fiesta que pasa de generación en generación.

«Mi hija está apuntada para 2040», explicaba una de ellas. Hasta el momento, las diferentes clavarías no han logrado que la iglesia cambie de opinión y las reconozca oficialmente, por lo que no pueden procesionar con la Virgen de los Dolores en septiembre. En lugar de eso, desfilan con un estandarte.

«Pretendíamos que esto fuera un punto de inflexión y llegar a un entendimiento con cesión por las dos tardes pero el cura no nos ha dejado opción»

Tras el intento este año de un acercamiento por parte del grupo responsable en 2023, «el cura se negó rotundamente; no quiso no hablar del tema», indican. Por ello, decidieron no salir en la procesión de Semana Santa, como adelantó Levante-EMV, y hacer público lo que había pasado.

Las clavariesas aseguran que también han intentado hablar con el consejo parroquial para explicarles su punto de vista o conocer en profundidad los motivos por los que se considera que la fiesta se desvirtuó. «No hay forma de que nos digan quién lo compone o cuando se reúnen», se quejan.

Piden ayuda de otra iglesia

Una de las iniciativas que emprendieron hace semanas fue proponer a la iglesia de la Santísima Cruz el traslado allí de la imagen de los Dolores para depender ellas de otra comunidad cristiana. «Aunque inicialmente el párroco de allí no lo vio mal, al realizar las consultas, lo denegó», dicen.

El grupo también ha contactado con el Arzobispado, donde les remitieron a la vicaría de Torrent y allí aseguran que les dieron largas. Con todo, volverán a solicitar una reunión para pedir a la vicaría que medie en el conflicto. «Pretendíamos que esto fuera un punto de inflexión y llegar a un entendimiento con cesión por las dos tardes pero el cura no nos ha dejado opción», lamentan las festeras de los Dolores.