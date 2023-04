Las comparsas de Moros y Cristianos de Paterna celebraron el pasado fin de semana su “Mig Any Fester” que fue calificado como “apoteósico” reuniendo a miles de personas, entre comparseros, vecinos y amigos de otros municipios unidos por la Fiesta. El reencuentro con la Fiesta subrayó un año más el buen ambiente y deseo de hermanamiento entre comparsas.

Concentrados en terrenos del Parque Empresarial Táctica los comparseros disfrutaron durante viernes y sábado de música, compañía, juegos de mesa, animación infantil, concurso de paellas, karaoke y orquesta, entre otras actividades, prolongando la fiesta hasta la madrugada.

Ya el domingo se vivieron los actos más emotivos, comenzando por la misa en sufragio de los comparseros difuntos, la más multitudinaria en muchos años. Este Mig Any Fester ha venido precedido, lamentablemente, por ausencias muy queridas, por lo que hubo un recuerdo para todos ellos. Muy emotivo fue el homenaje ofrecido a Naiara Giménez por sus compañeras de Guardianas de Sibila, luciendo lazos violetas que repartieron previamente al resto de comparsas que se sumaron a su recuerdo, y también con un gesto, señalando con sus manos al cielo para demostrar que Naiara sigue muy presente en su memoria.

Acto seguido llegó el pregón del Mig Any Fester, en el que la pregonera de Honor, Carmen Porras, combinando humor y amor por la Fiesta, hizo un repaso en primera persona de lo que significa el Mig Any y formar parte de la Fiesta de Moros y Cristianos, subiendo la intensidad del discurso hasta un apoteósico final en el que, arropada por las comparsas y en particular por sus Arqueras, finalizó en algarabía, bailes y baño de cava.

En el balcón del Ayuntamiento estuvo acompañada por el alcalde, Juan Antonio Sagredo, la concejala de Turismo, Cultura y Fuego, Teresa Espinosa, y la presidenta de Intercomparsas, María Ángeles Salvador, quien recordó los 50 años desde la fundación de la comparsa Alhama, que permiten celebrar el medio siglo de Fiestas de Moros y Cristianos en Paterna.

Finalizado el pregón tuvo lugar el tradicional desfile informal de comparsas, que ya calientan motores para lo que serán las Fiestas de Moros y Cristianos del 2023. En particular las capitanías: Els Vilaragut y Zihara, que en este Mig Any ya comenzaron a liderar los respetivos bandos de cara a los grandes momentos que se avecinan. Tampoco faltó la tradicional comida del domingo, arròs amb fesols i naps, servida por las propias Capitanías para todos los comparseros y vecinos que se acercaron a compartir la Fiesta. Nadie quedó sin su ración, siendo otra de las costumbres arraigadas y propias de esta festividad del Mig Any.