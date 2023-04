La renovación impulsada desde el Partido Popular provincial en algunos municipios presentando candidatos y listas con caras nuevas está pasando factura. Si como ya anunciamos en Levante-EMV en Picassent han decidido dimitir la mayoría de la junta local , en Quart de Poblet los actuales concejales entre los que se encuentra la histórica Amparo Mora, presidenta del PP local, y el candidato en las anterior elecciones y portavoz Miguel Sanmartín, han decidido dar un paso atrás y renunciar a las lista presentada por el candidato designado por Vicente Mompó, Raúl Esteban.

La designación de Raúl Esteban, expresidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana y afín al presidente provincial Vicente Mompó tras ponerle al frente de la Comisión de Defensa del Mundo Rural, fue aceptada desde el comité local como solución a la presentación de dos candidatas a alcaldables dentro del propio partido.

La propia Amparo Mora presentó a Raúl Esteban como candidato, sin embargo, la elección de las personas que le acompañan en la lista no ha acabado de convencer a los pesos pesados del partido local, como son Amparo Mora y Miguel Sanmartín, que han decidido dar un paso atrás para que se lleve a cabo la renovación impulsada desde niveles superiores del partido.

Mientras que Amparo Mora afirma que seguirá vinculada al Partido Popular local, del que es presidenta, más crítico se muestra el que se presentó como alcaldable en las pasadas elecciones, actual portavoz del PP en el consistorio de Quart y hasta 2021 secretario general del PP local, Miguel Sanmartín, quien afirma que “estoy fuera de sitio y de lugar, porque no me gusta cómo se han hecho las cosas. Al partido voy a asistir poco, tengo que dar un paso atrás por el bien de PP, porque mis opiniones probablemente sean dispares y no voy a aceptar ciertas decisiones, por lo que me estoy planteando abandonar el partido”, señala el actual edil, quien afirma que afronta con ilusión esta nueva etapa en la que tendrá más tiempo para dedicarle a sus negocios “y sobre todo a la familia”.

El portavoz de Cs, en la lista del PP

Una de las sorpresas de la lista presentada por Raúl Esteban es la presencia de Javier Soler, portavoz y concejal de Cudadanos en el Ayuntamiento de Quart. Soler jutno a su compañero Juan Soler, han presentado la baja del partido naranja y se han dado de alta en el Partido Popular. De momento, a apenas un mes del cierre de la legislatura, mantienen su acta de concejales de Ciudadanos, a la espera de la comunicación de la dirección del partido, que lo más lógico es que les ordene pasar al grupo no adscritos.

“Aún no me han comunicado nada, estoy a la espera de su decisión”, señala Javier Soler, quien asegura estar “desencantado” con la dinámica tomada por Ciudadanos desde su refundación y por eso, tras conocer la candidatura de Raúl Esteban al que conoce personalmente, decidió dar el paso y entablar conversaciones que se han plasmado en su presencia en la candidatura. “Raúl viene del mundo del medio ambiente y de la caza y yo lo conocía y después de varias conversaciones decidí dar el paso más drástico y darme de alta del PP”, explica.

Mora, que fue reelegida y apoyada tanto por Mazón como por Mompó como presidenta del PP local, afirma que ella siempre ha sido “mujer de partido, disciplinada, acepto la renovación si va encaminada a mejorar los resultados electorales”, aunque también admite que no es la lista que ella habría presentado “pero como es lógico es el candidato el que debe elegir quienes le van a acompañar y es momento de dar un paso atrás y por eso decidí no ir en la candidatura”.