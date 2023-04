El Ayuntamiento de Burjassot pone en marcha entre los días 20 y 25 de abril una campaña de información y buen uso de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas etc. La campaña se llevará a cabo en diferentes puntos del municipio tales como la carretera de Llíria, el Nucli Antic, la zona universitaria, la zona de la calle Valencia, área de Lauri Volpi y zona centro de la ciudad en horarios de mañana y tarde.

El objetivo de esta campaña es concienciar a los usuarios de los VMP de la existencia de una normativa que hay que cumplir, y que debe ser respetada para la seguridad tanto de los usuarios de estos vehículos como de todos los transeúntes. Durante estos días se va a proceder a informar a todos los conductores de los patinetes eléctricos de la normativa marco que los regula, el Real Decreto 970/2020 así como de las sanciones que conlleva el hecho de no cumplirla.

“Tenemos una nueva movilidad, es un hecho, y hay que trabajar para que esta nueva realidad pueda convivir con seguridad con todas las realidad sociales que tienen las ciudades. Los patines o bicis eléctricas, sus usuarios, deben ser conocedores de la normativa que existe y cumplirla, ya que con este objetivo, tanto ellos, como el resto de viandantes, transeúntes y vehículos podrán circular con total seguridad” ha declarado Rafa García, alcalde de Burjassot.

Entre las obligaciones hay que tener en cuenta que a velocidad máxima será de 25 km/h, las vías autorizadas para circular son las calzadas urbanas y los carriles bici, y está prohibido circular por las aceras y zonas peatonales y las vías interurbanas, es decir, sólo se puede hacer dentro de las poblaciones. No es obligatorio permiso de conducir para este tipo de vehículos, y es altamente recomendable el uso del casco. Además está prohibido circular más de 1 persona, también está prohibido usar auriculares, superar tasa de alcoholemia, y es obligatorio llevar luces o reflectantes cuando haya poca luz.

También en la campaña se recordará que si se posee un patinete que puede superar los 25 km/h según las especificaciones del fabricante o bien tiene asiento, no sería un VMP y sería un vehículo no autorizado a circular. Además, esos patinetes potentes o rápidos quizá ni siquiera puedan homologarse como ciclomotor si no lo homologa el fabricante. En caso de que se pueda homologar como ciclomotor, requeriría matrícula, seguro, casco, permiso de conducción e ITV.