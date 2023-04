"No he tenido más remedio que acudir al juzgado para parar las mentiras que están vertiendo sobre mí el Partido Popular", señala el alcalde de Albalat del Sorells, Nicolau Claramunt, en un vídeo denuncia que ha publicado en sus redes sociales tras salir del Juzgado de Instrucción número 4 de Moncada, donde la jueza ha admitido a trámite la querella interpuesta por delitos en contra del honor del primer edil.

Lo hechos denunciados se remontan a enero de 2022, cuando el Diario Levante-EMV publicó una denuncia de los populares en la que aseguraban que la reforma que estaba realizando el alcalde Nicolau Claramunt en su casa particular “sospechosamente lo está haciendo la misma empresa que ha contratado por 229.341 € para que ejecute las obras de la calle Mayor de la localidad”.

En esa denuncia, el Partido Popular también criticaba “la poca transparencia en los procesos de contratación” realizado por el ayuntamiento que gobierna Compromís y PSOE, y aunque admitían que todos los procesos de adjudicación son legales, consideraban sospechoso que la presidenta de la Mesa de Contratación fuera una concejala de Compromís y que de las dos empresas que se presentaron al concurso, ganase por solo un punto la que había realizado obras en la casa del alcalde ."Todo es demasiado sospechoso”, apuntaban.

Ante tales acusaciones de presunta prevaricación, el alcalde ya les exigió tanto en el pleno como de forma personal a los cuatro ediles que formaban parte del Partido Popular en enero de 2022 que "rectificasen y se retractasen" de sus palabras tanto en el diario Levante-EMV como en sus diversas publicaciones realizadas en redes sociales. Al no variar su postura ,"ni mostrar ninguna intención", Nicolau Claramunt citó después de verano a los cuatro ediles populares en el Juzgado de Paz para un acto de conciliación y evitar ir al juzgado, "y no se presentaron, por lo tanto puse toda la documentación en menos de mi abogada y presentamos la denuncia en el juzgado de Moncada y ha sido ahora, más de cinco meses después, cuando la han admitido a trámite y por eso lo he hecho público ahora. Las explicaciones que no me han dado a mí, deberán dárselas al juez que ya les ha citado para declarar en condición de querellados", explica el alcalde, aclarando así la recriminación procedente del PP que tacha esta denuncia de oportunista al faltar un mes para las elecciones municipales.

"Esto no es manera de hacer política. Es aceptable que se pueda estar de acuerdo o no con la forma de gobernar una localidad, pero meter temas personales falsos, y mentir en una cosa tan grave no lo puedo tolerar. Si es verdad de lo que me acusan deberían ir al juzgado", señala Claramunt, quien confiesa que estos últimos meses el PP ha dejado claro la forma de gobierno que quiere, acusando a Compromis y el PSOE de desperdiciar el dinero de una subvención de Diputación o de falta de transparencia en las cuentas. "Me gustaría que esta denuncia les sirva para recapacitar, aunque no lo creo", concluye.

El PP o acusa de victimismo

El PP de Albalat dels Sorells, por su parte, ha contestado al alcalde en las redes sociales donde ha colgado el video anunciando la denuncia, acusándole de victimista. "¿Esta es tu estrategia de campaña? Así pretendes desviar la atención, poniéndote en ‘modo victimismo’? Ya nos denunciaste hace 1 año y lo publicas justo ahora. No vas a conseguir callarnos ni obstaculizar nuestro trabajo, la oposición está para fiscalizar y controlar al gobierno. Pero llegados a este extremo, no te queda otra que poner la denuncia y así intentar victimizarte. Estrategia antigua", contestan.