La aprobación de la lista del Partido Popular de Torrent, que lidera Amparo Folgado, por parte del Comité Electoral Local, por el ajustado resultado de tres votos a favor y dos en contra, y sin que se hubiera producido un consenso entre ambos sectores, ha provocado que partidarios de Arturo García reclamen a la dirección regional del PP una intervención inmediata.

Este sector ha defendido, a lo largo de esta crisis, que existía un compromiso acordado con la dirección regional cuando el partido decidió nombrar a Amparo Folgado candidata: su rival en la agrupación Arturo García Gil sería el número dos y la lista tendría representación de los dos sectores al 50% en cremallera.

Y al no haberse cumplido esta premisa, representantes de este sector crítico (que está alineado con la exalcaldesa María José Català, actual candidata en València y a les Corts por la provincia), exigen a la dirección regional que «o bien obligue a que se cumpla el acuerdo» o bien rectifique la relación de personas que aparecen en la candidatura para incluir los nombres que propone García.

Otros de los militantes alineados con esta corriente crítica con Folgado lamentan «estar en el mismo escenario de hace cuatro años, que solo beneficia al PSOE», y aseguran que esperaban que la candidata no cumpliera.

Por su parte, el vicesecretario general del PP regional, Juan Francisco Pérez Llorca, indica que la dirección se pronunciará cuando tenga conocimiento oficial de la lista, a través del Comité Electoral, al que corresponde validarla o modificarla. No obstante, este dirigente ha dejado claro que «el partido actúa buscando tener en las candidaturas a las mejores personas para ganar las elecciones que es el objetivo, conseguir votos, y no atendiendo a las exigencias de sectores».

En este sentido, Pérez Llorca afirma que «en el Partido Popular no debe haber sectores porque somos todos el mismo partido y el objetivo es ganar el 28M en todos los pueblos y,en aquellos que no se pueda, lograr los mejores resultados electorales". También el dirigente ha asegurado no entender el procedimiento que ha empleado Torrent de someter la lista al Comité Electoral Local porque «eso no es lo que dicen los estatutos».

Una lista con fichajes

Por su parte, en Torrent, la candidata Folgado asegura que las personas que van en la lista son «las mejores» y «van a dejarse la piel por los torrentinos, ofreciendo su tiempo y su esfuerzo». También la cabeza de lista afirma que, en la reunión mantenida el martes por la tarde con el concejal Arturo García, éste «declinó» el ofrecimiento de «sumarse él mismo y otra persona que él designara entre los diez primeros puestos». Por su parte, García ofrece una versión diferente del encuentro, en el que asegura que recriminó a Folgado que no cumpliera lo pactado, que consistía en que la lista sería elaborada al 50% con personas de ambos sectores en cremallera, y no solo dos plazas. «Le dije que no aceptaba esa lista y la insté a cumplir el acuerdo», explica.