Godella y Burjassot advierten a Rocafort del peligro de inundaciones con su veto

El rechazo de Rocafort a conceder a la Generalitat el certificado de acuerdo de aprobación del proyecto básico del Barranc dels Frares ha pillado con el pie cambiado a los municipios de Godella y Burjassot. Ambas localidades sí dieron luz verde a la conselleria de Agricultura para ejecutar una actuación diseñada para acabar con las inundaciones que sufren con procesos de lluvias intensas. En cambio, el veto de Rocafort bloquea de momento el avance de la tramitación del plan antiriadas, dado que es necesario la aprobación de todos los protagonistas implicados.

La alcaldesa de Godella, Teresa Bueno, afirma que su municipio votó a favor, en un pleno celebrado también la pasada semana, «y nosotros hemos hecho nuestro trabajo». La mandataria socialista entiende la postura de su pueblo vecino, también con alcalde del partido del puño y la rosa, pero recuerda que se trata de proyecto impulsado por la conselleria «que se redactó hace muchos años, se paralizó, se rediseñó y ahora se vuelve a paralizar».

Bueno explica que «ya intentamos hablar» con Rocafort pero reconoce que «es una cuestión que tienen muy arraiga y ha habido respaldo total en el pleno, sea el partido que sea desde Podemos a Vox». Desde Godella, gravemente afectada por las lluvias intensas, afirman entender «los argumentos de Rocafort de que el proyecto es una barbaridad para su huerta, pero aquí también lo teníamos claro».

La alcaldesa revela que en la comisión informativa previa a la celebración del pleno, uno de los técnicos del área de urbanismo planteó que «si conseguimos que el plan salga adelante con el apoyo de Godella y Burjassot, se podría ejecutar dejando fuera a Rocafort. Es decir, realizar la parte que afecta a Godella y Burjassot y no ejecutar la que ocupa el término de Rocafort y afecta a su huerta». Teresa Bueno indica que «parece que técnicamente esta alternativa sería posible, tal como explicó el técnico de Urbanismo». En este sentido, la alcaldesa socialista admite que desarrollar el proyecto del Barranc dels Frares «hasta el término de Rocafort no eliminaría el problema de las inundaciones en Godella al 100%, pero sí lo aliviaría en un porcentaje superior al 30%».

Por su parte, desde el Consistorio de Burjassot señalan que «como municipio y como ayuntamiento respetamos las decisiones que tome cualquier otro ayuntamiento al respecto de proyectos que le afectan de forma sustancial». En este sentido, aseguran que el proyecto del Barranc dels Frares «es una infraestructura que nos afecta además a otros dos municipios, a Godella y a Burjassot», y que califican de «totalmente necesaria para cientos de personas para evitar los riesgos de graves inundaciones».

El consistorio de la Ciudad de los Silos reconoce que le hubiera «gustado poder avanzar de forma más rápida en esta vital infraestructura, y lamentamos que no se haya podido llegar a un entendimiento y a un consenso a día de hoy».

Por tanto, el Ayuntamiento de Burjassot espera que «en breve, y entre todos, podamos encontrar una solución arquitectónica viable y alternativa para Rocafort, Godella y Burjassot» y que la canalización de las aguas «sea una realidad lo más pronto posible».

Segundo bloqueo en seis años

El veto de Rocafort al proyecto contra inundaciones es el segundo en seis años. En octubre de 2017, el consistorio impulsó un acuerdo común con el resto de municipios afectados, con el apoyo de colectivos como Per l´Horta y Agró, solicitando a la conselleria un resideño de la iniciativa sobre el Barranc dels Frares. El consistorio denunciaba entonces la grave afección que supondría sobre su huerta un canal abierto de un kilómetro de largo por más de doce de ancho. La conselleria accedió a modificar el diseño e incorporó balsas de laminación para reducir el ancho del canal, pero se mantenía al aire y no soterrado como reclama el consistorio, que ha vuelto a decir no.