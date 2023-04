Con los ecos aún del anuncio de Pedro Sánchez de la compra de viviendas de la Sareb para alquiler social, hay casos como el de Rosa, que pese a tener unos ingresos de 1.100 euros está punto de tener que dormir en la calle con su hijo de 10 años porque es incapaz de que nadie le alquile un piso en varios municipios de l'Horta donde lo ha intentado, entre ellos Mislata. "Yo podría pagar hasta 600 euros, porque voy sacando trabajillos que sí puedo hacer que algunos meses me permiten tener más ingresos, pero ninguna inmobiliaria admite mis solicitudes", señala Rosa, que a sus 43 años nunca imaginaría que estaría en esta situación.

Esta vecina empadronada en Mislata, aunque ahora vive en casa de su hermana en Llíria como último recurso antes de irse a la calle, "aunque ya me ha dicho que me tengo que buscar otro sitio porque tiene que cuidar de su suegra y ocupar la habitación donde estoy", recibe una pensión por incapacidad de 600 euros, tras llevar dos prótesis en la cadera, además ingresa la ayuda de emergencia.

Tiene tres hijos, uno mayor de edad tutelado por la Generalitat tras sufrir un trastorno bipolar autolesivo y de componente agresivo, otro de 17 que vive con su padre y un menor de 10 años que vive con ella, y que cada día tarda hasta hora y media hasta llegar al su centro escolar en Albalat desde Lliria, "porque no quiero que deje de estudiar. He hablado con la profesora y nos deja entrar un poco más tarde porque tenemos que coger el tren y el metro además de caminar media hora".

Rosa ha vivido en una oficina en Mislata, "de la que me dijo servicios sociales que tenia que irme porque no podía vivir sin ventanas con un menor y no quería que me lo quitaran", también en un piso compartido con una toxicómana que tuvo que abandonar "por la seguridad de mi hijo", y ahora está con su hermana, pero le ha dicho que tiene que irse. "No puedo dormir, estoy con depresión y un estado de ansiedad constante de pensar que me puedo quedar en la calle porque nadie me quiere alquilar un piso".

María "malvive" en Xirivella a la espera del piso de la EVHA

María, sus tres hijos menores y su abuela, no están en la calle pero tampoco está viviendo en unas condiciones saludables. Tras ser desahuciada de su piso en Xirivella, estuvo en un hotel de Cáritas mientras que el ayuntamiento solicitó la urgencia habitacional a la EVHA, que le está buscando piso. Mientras, a través de redes sociales, consiguió que una vecina desinteresadamente le ofreciera un piso. "Es de solo 30 metros cuadrados y está en muy mal estado. Me he gastado la ayuda que nos tramitó el ayuntamiento en poder acondicionarlo porque sino nos quedábamos en la calle, pero no podemos vivir mucho tiempo así cinco personas", explica. Al menos, ya ha recuperado la renta de inclusión que estaba siendo revisada.