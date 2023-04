Viatjar en el temps... Tornar a viure... Quantes vegades hem desitjat reviure un moment, una experiència, una trobada amb alguna persona que ja no està o tantes altres coses bones que ens ha donat la vida. Doncs, de vegades, eixos somnis es fan realitat i ara és possible a Picassent.

De la mà de Jose Manuel Pradas Folch, les picassentines i els picassentins, hem tornat a viure la dècada dels anys 80 a través d’una gran col·lecció de peces i objectes, totes de la seua propietat, que conformen una gran exposició que pot visitar-se estos dies al refugi cultural del municipi, un gran espai de més de 400 metres quadrats que s’ha convertit en un vertader museu d’aquella dècada gràcies també a la col·laboració de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Picassent.

I com no podia ser d’altra manera, Jose Manuel, que va nàixer en l’any 1980, ha volgut que el seu poble natal complisca este anhel i siga el primer en disfrutar de la seua passió i sensibilitat a través d’esta mostra. Ell, que és un enamorat del col·leccionisme, afirma que, des que era menut no ha parat de conservar i també d’adquirir peces que ens evoquen ara nostàlgia i enyorança d’un temps passat. I és que, amb elles disfrutarem al carrer, a casa, a la platja i al camp, amb la família, els amics i les amigues, els companyes i les companyes de l’EGB.

Del walkie-talkie a la revista Super Pop

La llista és llarga, perquè les peces mostrades es conten per centenars. Allí destaquen els jocs de taula, les màquines recreatives, la motoretta, els walkie-talkie, el radiocassete amb doble petina, el Vespino SC, els cromos, la Super Pop, el xandall de tactel... Poques coses trobareu a faltar.

Créixer en els 80 ens va donar la possibilitat de viure el ressorgiment de la música pop i el naixement del videojoc, mentre llogàvem pel·lícules al videoclub com «Los goonies» o «Regreso al futuro», això sí, en VHS. Perquè, per altra banda, si hi ha una banda sonora en les nostres vides, és i serà sempre la de «Verano azul», on la bicicleta era el motor d’una generació que ploràrem amb la mort de Chanquete i on no hi havia xiquet i xiqueta que no xiulara la melodia dalt d’una GAC pels carrers dels pobles. També la trobaran a la mostra, impecable. I ho recordaran.

Açò és només un exemple del llarg recorregut de vitrines i stands que poden visitar estos dies a Picassent, tresors vintage que ens permeten ara recordar i tornar a viure com deia abans. Tota una herència anticipada de xicotetes resurreccions que ens emocionen i ens fan recordar una dècada infinita que va viure el ressorgiment de noves formes de l’art i on la cultura i l’oci començaren a diversificar-se. Sense bateries ni carregadors, sense quasi pantalles ni cables, sense tanta carència de vitamina D.

La vesprada de dissabte, «Venimos de los 80», la iniciativa vintage d’este xaval sensible i enamorat dels 80, va donar per estrenada la primera de la que serà una llarga llista d’exposicions d’esta índole. I amb sorpresa inclosa, perquè el «coche fantástico» que tant va ajudar a Michael Knight a fer justícia en el món i que donava nom a la mítica sèrie, també va fer acte de presència davant l’atenta mirada de totes les persones presents.

Visites els caps de setmana

La mostra és per a visitar-la. No els conte més. Les paraules no són suficients per descriure el que poden viure si venen a Picassent. Els esperem al Refugi Cultural, una sala polivalent ubicada baix de l’Ermita que obrirà les seues portes durant els caps de setmana fins el pròxim 30 d’abril en el següent horari: divendres de 18 a 21 h. dissabtes, d’11 a 14 h. i de 18 a 21 h, i els diumenges d’11 a 14 hores. Perquè tal i com diríem en aquella època: «Estigueu al loro que esta exposició és 'dabuten', 'troncos'!, És guai del Paraguai!».