Asamblea General de la EGM Fuente del Jarro ratificó recientemente, la sucesión propuesta por su Junta Directiva en los principales cargos de representación al frente de la entidad.

Santiago Salvador, presidente los últimos 17 años, cedió el testigo a Carlos Serrano, siendo un proceso natural dentro de la entidad pues Serrano ejercía como vicepresidente desde 2019 y, anteriormente, como secretario. Salvador cerró su ciclo mostrando agradecimiento por “haber podido contar con un equipo de personas extraordinario, aprendiendo los unos de los otros, y trabajando con un espíritu de compañerismo que ha permitido alcanzar avances y progreso para el área empresarial”.

Hay que recordar que Santiago Salvador dejó el cargo cuando anunció su presencia en la candidatura del Partido Popular de Paterna para las elecciones del 28-M, aunque finalmente decidió retirarse.

Carlos Serrano, Director General de Cárnicas Serrano, comprometió su esfuerzo para seguir la senda de mejora y modernización de la EGM Fuente del Jarro. Recalcó que trabajará, “desde la ética y la transparencia por el bien común por encima de mis propios intereses, porque así me enseñaron en mi familia y he actuado siempre”, añadiendo que “podré cometer errores, pero con el apoyo de la Junta Directiva serán mayores los aciertos”.

Carlos Serrano, además de dirigir una empresa emblemática en el sector cárnico, con más de 60 años de trayectoria, es un convencido de la labor asociativa, formando parte de la Junta Directiva de entidades como AVE, Asociación de Antiguos Alumnos de EDEM y la Asociación Nacional de Industrias de la Carne, ejerciendo como presidente de las dos últimas.

El nuevo presidente tuvo palabras de reconocimiento para su predecesor, Santiago Salvador, recordando que bajo su gestión se han producido “grandes avances en las principales áreas de trabajo del área empresarial como son la movilidad, nuevas infraestructuras o implementación de servicios y medios técnicos, con efectos positivos para la competitividad de las empresas”. Además, destacó su labor de representatividad del empresariado como presidente de Fepeval, desde la que impulsó la Ley de Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana, así como al frente de CEDAES, de la que fue presidente y fundador. Por todo ello, la Junta Directiva pidió el reconocimiento de Santiago Salvador como Presidente de Honor, siendo ratificado por la Asamblea General.

Cambio de cargos

Por otro lado, se produjo también ayer la despedida de José Gallach, tras 20 años ligado a la Junta Directiva de la que fue vicepresidente durante 14 ejercicios y secretario los cuatro últimos. Su puesto será ocupado por Nuria López. Gallach recibió el aplauso y agradecimiento de la Asamblea General, así como un socarrat en reconocimiento a su labor. Además, el hasta ayer tesorero, Manuel Perís, pasa a ser vicepresidente de la EGM Fuente del Jarro, siendo ocupado su cargo por Francisco Oliete.