L'autor emergent Suede Kento, després de diverses exposicions en col·lectiu amb els seus companys de la Universitat Politècnica de València i el Club de Comic de Generació Espontània, realitzarà la seua primera exposició independent, que tindrà lloc en el Palau de la Senyoria d'Alfara del Patriarca. En aquesta mostra l'artista, veí de la població, vol exposar mitjançant les seues obres dels últims anys la importància del FanArt en la cultura de la societat actual.

L'esdeveniment s'inaugura aquest dimarts amb una xicoteta presentació de l'obra i s'obriran les portes al públic. L'exposició consisteix en huit obres seleccionades per l'autor exposades en l'emblemàtic Palau de la Senyoria, conegut popularment com Es Castell. L'exposició podrà ser visitada pel públic general els dies 26 i 27 d'abril d'11 a 13 hores i de 18 a 20 hores.

L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca, a través de l'àrea de Cultura, fa costat als artistes de la població, amb diferents accions, com la present exposició.

El repertori d'obres que es podran veure són huit il·lustracions realitzades en digital de diferents àmbits, des d'animades imatges inspirades en la sèrie d'animació My Little Pony als ombrívols dissenys del videojoc Hollow Knight, passant per altres universos coneguts pel públic general, com Minecraft, Pokémon o Portal.

Joan Vicent Juan Cuquerella

Suede Kento és l'àlies de Joan Vicent Juan Cuquerella, artista nascut a València (1995), historietista i il·lustrador novell. Encantat pel món de les vinyetes des de xicotet, aquest autor mai ha deixat de dibuixar al llarg de la seua vida, decidint professionalitzar-se en això als 22 anys. A partir d'aquest moment es bolca per complet en el món del comic i de la il·lustració, sent en l'actualitat coordinador del Club de Comic de la Universitat Politècnica de València per segon any i amb diverses exposicions col·laboratives a la seua esquena amb entitats com El Corte Inglés o La Casa del Llibre, sent aquesta a Alfara del Patriarca la seua primera exposició individual.