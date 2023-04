Alaquàs va clausurar el dissabte 22 d’abril les celebracions amb motiu del 20é aniversari de la recuperació del Castell d’Alaquàs amb el concert de l’Orquestra de l’Horta Sud, un projecte musical comarcal nascut l’any 2022 i format actualment per mig centenar d’alumnes, 10 d’ells d’Alaquàs que té per objectiu el de continuar oferint formació musical en corda a les i els joves de la comarca..

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, va destacar la importància de tancar l’aniversari del Castell amb música. “Alaquàs va ser declarada l’any 2014 Ciutat de la Música i per això era la nostra intenció clausurar els actes amb música i de la mà de l’Orquestra de l’Horta Sud, per les seues virtuts: la primera, per ser una aposta comarcalista i la segona per la seua vessant formativa a través de la qual oferim a les i els músics de la comarca a continuar formant-se, creixent i millorar”. El primer edil va agrair a més el treball fonamental de la Unió Musical d’Alaquàs com impulsor d’aquest projecte i va destacar també el treball realitzat per Caixa Popular, Quaderns d’Investigació, la periodista Laura Sena i l’Ajuntament d’Alaquàs en l’organització de les activitats de l’aniversari.

L’acte va ser conduït per la periodista y delegada de la edició de l'Horta de Levante-EMV, Laura Sena, autora de l’exposició “Un Castell per al poble en notícies de Laura Sena” i en ell va intervindre també la directora de les dues oficines de Caixa Popular d’Alaquàs, Pilar Molina, que va destacar l’estima i compromís del veïnat d’Alaquàs i va agrair al poble d’Alaquàs la seua confiança i compromís en l’entitat bancària. A continuación, Tere Estreder, en representació de l’equip que coordina l’Orquestra de l’Horta Sud, va reconéixer que “l’acte de hui és un somni que s’ha fet realitat perquè actuem per primera vegada al Castell amb una Orquestra que sempre hem somiat en la qual oferim a la joventut una oportuntiat on continuar formant-se en corda amb un professorat d’alt nivell”. Va agrair als ajuntaments i entitats que ho han fet possible i va realitzar un agraïment especial a la Unió Musical d’Alaquàs “perquè sense la UMA, aquesta Orquestra no estari hui ací”.

En l’acte van estar presents també regidores i regidors de l’Ajuntament d’Alaquàs, representats de la Unió Musical d’Alaquàs, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, de diferents entitats i federacions musicals comarcals i associacions locals.

L’Orquestra de l’Horta Sud és el projecte musical comarcal més important dels últims temps que va nàixer lligat a Alaquàs gràcies al treball de la Unió Musical d’Alaquàs i de persones lligades als conservatoris de la comarca que compta amb el recolzament de la Mancomunitat de l’Horta Sud, dels ajuntaments d’ Alaquàs, Aldaia, Benetússer, Mislata, Picassent i Xirivella i el patrocini de Caixa Popular. L’equip tècnic està dirigit pel Catedràtic del Real Conservatori de Madrid, Juan Luis Martínez, director de l’Orquestra, el del director del Centre Autoritzat d’Alaquàs, Enric Parreño i la coordinació acadèmica del professor Óscar Abad. Compta amb un equip docent d’alt nivell format per més de 15 de persones i mig centenar d’alumnes, 10 d’Alaquas.

Amb aquest acte es tanquen les celebracions amb motiu del 20é aniversari de la recuperació del Castell d’Alaquàs que es van iniciar mes de febrer amb una programació que ha comptat amb tot tipus d’actes culturals i lúdics entres els quals han destacat exposicions, actuacions musicals, rutes, tallers, teatre i espectacles infantils així com taules redones i altres activitats educatives, d’igualtat, esportives i de patrimoni verd.