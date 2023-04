Del 4 al 14 de maig Mislata celebrarà una nova edició del MAC (Mislata Art al Carrer), un dels esdeveniments que s'ha consolidat com a referent en matèria d'arts escèniques en la Comunitat Valenciana. La novena edició, que acollirà a gran part de les millors companyies nacionals, tindrà programació al llarg de tots els dies en diferents punts de la ciutat, amb un reforç especial durant els dos caps de setmana, i d'accés lliure i gratuït.

Més d'una quinzena de companyies de primer nivell arribades des de tots els racons del país presentaran els seus nous espectacles als carrers de Mislata. El públic del MAC tindrà enguany l'oportunitat de gaudir, entre altres, d'actuacions com la de la cantant Nena Daconte, encarregada d'obrir el festival; l'espectacle "KIBÔ" de la companyia mislatera Dinamic; la proposta circense Ambulant de la Fam Produccions; l'actuació Loop a càrrec de Cirk About It; les marionetes gegants de Tutatis amb l'espectacle "Ossos del Pirineu"; o les acrobàcies de UpArte, amb "Desproveït", que clausuraran el festival.

El MAC per als xiquets

A més, els xiquets i xiquetes també tindran el seu moment de protagonisme durant el festival, amb MAC Escolar i MAC al Pati, unes sessions especialment dirigides a elles i ells, en horari escolar, amb la finalitat de fomentar també la cultura entre l'alumnat. I també en aquesta edició, el MAC continuarà amb els concerts per a públic familiar. D'una banda, amb la Quina MACFesta la vesprada del divendres 5 de maig, amb Nanets Band Rock, i, per una altra, amb un taller de creativitat plàstica en família el matí del dissabte 6 de maig.

Tota la informació del festival (companyies, espectacles, horaris, plans d'ubicació, etc.) estarà disponible en la web municipal mislata.es.