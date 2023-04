Apoyado en una muleta tras sufrir en las vacaciones de Pascua una aparatosa caída, Juan Ramón Adsuara analiza desde su despacho de alcaldía en Alfafar todas las inversiones realizadas en esta última legislatura y sobre todo aquellas que le gustaría realizar si sale reelegido en el 28-M.

Directamente, ¿ha hecho todo lo que quería hacer estos cuatro años?.

Pues la verdad es que no. Empezamos ilusionados la legislatura con muchas inversiones y cuando ya estábamos con los trámites burocráticos llegó la pandemia y todos nuestros esfuerzos fueron destinados ahí. Ahora estamos con inversiones que teníamos que haber realizado hace año y medio.

Una que sí ha conseguido es abrir las puertas de l'Alqueria del Pi.

Es para estar orgullosos. Además de recuperar un patrimonio que es de todos, la actividad de asociaciones, exposiciones, charlas...está siendo frenética. Por el Centro de Interpretación del Arroz han pasado más de 4.000 personas, lo que evidencia que un lugar así en Alfafar hacía falta.

También ha dicho siempre que Alfafar necesitaba tener una residencia para mayores, y finalmente parece que pronto será realidad a través del Plan Convivint de la Generalitat.

Estamos a punto de adjudicar la residencia. Estamos en el periodo de apertura de sobres, ya que se han presentado ocho constructoras. En una semana sabremos quién ha ganado el concurso. Ya tenemos la maqueta definitiva de cómo va a quedar y todos los terrenos expropiados.

Si sale reelegido será el alcalde que logró la residencia para Alfafar, ¿pero será también el que logre soterrar las vías?

No lo creo, porque es un proyecto que necesita al menos ocho años para llevarse a cabo, pero es algo que se va a hacer, ya sea por la vía política, consiguiendo el compromiso del Ministerio y Adif, o por la vía judicial, declarando la zona ZAS debido a las denuncias de los vecinos. Ya tenemos el ejemplo de Madrid que ha sentado a Adif en el banquillo y ha ganado. Y está el problema a la hora de evacuación. Ahora que tenemos un plan de emergencias realizado, es el único sitio donde por donde se puede evacuar a la población y eso Adif lo tiene que tener en cuenta, igual que sabe que no deberían pasar mercancías peligrosas. A la vez, tenemos sonómetros instalados en varios puntos, centro de salud, colegios....y Adif va a tener que responder a estas molestias en el juzgado por la denuncia de los vecinos a través de la plataforma creada. La única solución es soterrar.

Se le ve muy seguro de poder conseguirlo, y eso que ya lo intentó en 2015 cuando llegó a la alcaldía, ¿por qué ahora las sensaciones son diferentes?

Ahora estamos unidos los ayuntamientos y la ciudadanía, que nos ha apoyado con sus firmas. También ahora Adif levanta el teléfono y escucha, y el ministerio sí parece que ahora quiera comprometerse de verdad, o así nos pareció cuando fuimos al Congreso con el presidente de la Mancomunitat y alcalde de Sedaví.

Nunca ha tenido problema en aliarse con sus homólogos vecinos pese a ser de otros partidos.

Hay que dejar de lado la política de campanario para darle lo mejor a tus ciudadanos. Si la reivindicación es la misma, si unimos fuerzas delante de una Delegación del Gobierno o delante de una conselleria, pues te abre más puertas. Lo hemos hecho con el tema de las pantallas, unidos con pueblos como Silla del PSOE o Compromis de Catarroja, a igual que con las vías.

O llevando a la Emshi al juzgado junto a Quart de Poblet, algo que podía beneficiar a un gran número de ciudadanos del área metropolitana en el caso de ganar su batalla contra la tarifa del agua en alta.

La forma de pagar la tasa de agua en alta no la veíamos correcto. El tribunal ya nos dio la razón por segunda o tercera vez, y creo que les queda solamente al recurso de casación. Y si no es aceptado pues tendrán que pensar cómo nos devuelven el dinero de la tarifa que han estado cobrando de forma incorrecta.

Hablemos del parque comercial, el tirón Ikea sigue surtiendo efecto y continúan abriendo nuevas tiendas. ¿Está Alfafar preparado para dar servicio a tanta demanda?

Hoy en día sí. Actualmente tenemos una ocupación del 80%. Estamos mejorando los accesos porque pronto nos llega Cecotec y también Aldi, y eso va a suponer un trasiego de 500-600 personas diarias entrando y saliendo. Ahora todos los accesos y la zona comercial ya están monitorizados y vigilados. Por lo tanto, no tienes que desplazar cada fin de semana tres o cuatro patrullas, sino que monitorizando ya puedes hablar con los jefes de seguridad de las empresas directamente y controlar el tráfico. Ahora sí estamos preparados.

Yo he renovado listas tres veces en Alfafar y una a nivel provincial. Y es un momento desagradable. Tienes que basarte en algo tangible para tomar las decisiones. Ya lo dijo Mazón, aquí se viene a ganar elecciones y no hacer amigos.

¿Cómo quedó el conflicto con la reforma de MN4?

Las relaciones con ellos siempre han sido algo tensas, pero tienen que entender que el que firma es el alcalde y tiene que estar todo verificado al milímetro. La reforma ya está en marcha. Lo que no es normal es que empresas grandísimas como Decathlon en tres meses ya tenían la licencia y ellos no, deberían pararse a pensar. Nosotros les asesoramos en cómo deben hacer las cosas, que ellos quieran hacerlo o no así, ellos verán.

Crece el parque comercial y crecerá la población con las 1.200 viviendas en 30 bloques proyectadas en el PAI de la Font Baixa en la última pastilla de huerta interurbana, un modelo que Compromís ha llevado al juzgado, ¿es así como quiere crecer Alfafar?

El Ayuntamiento de Alfafar le ha impuesto a esta agrupación de propietarios los criterios de sostenibilidad y construcción más estrictos de la Comunitat Valenciana, algo dicho por la propia conselleria. Tiene todos los permisos de la CHJ, de Medioambiente , y es un barrio que estará conectado al núcleo urbano y contribuirá a que haya más empleo, más clientes para las pymes, con 60.000 metros cuadrados de zona verde pública. Además mantenemos el patrimonio hidráulico, creo que esto es mucho mejor que los solares abandonados llenos de ratas que teníamos.

Otra decisión que causó polémica y el rechazo de la oposición fue la negativa a ceder espacios para la exposición sobre la represión franquista en Alfafar, ¿por qué se negó?

Aquí hay familias que lo pasaron muy mal y hablamos con ellas y consideramos que acoger esa exposición era reabrir heridas. Ya no es cuestión de bandos, ni rojos, ni azules, todos debemos trabajar juntos para un futuro mejor. Para abrir brechas y heridas ya está Vox, y eso no lo queremos. Hay que tener en cuenta que Alfafar sigue teniendo dos casinos.

Hablando de heridas, ¿cómo ve la renovación que está haciendo Mompó en algunas localidades vecinas como Picassent o Quart donde no ha contado con las agrupaciones locales del PP?.

Yo he estado en la piel de Mompó como presidente de la provincial y sé lo difícil que es hacer una renovación. Yo he renovado listas tres veces en Alfafar y una a nivel provincial. Y es un momento desagradable. Tienes que basarte en algo tangible para tomar las decisiones. Supongo que aquí en las grandes poblaciones se habrán tomado en base a algunos resultados, en base a unas predicciones, en base a alguna estadística, a alguna encuesta previa que se habrá hecho, supongo, o por lo menos yo, cuando estuve en esa tesitura, la gestora y yo hablamos de que se iba a tomar en base a datos y no a amigos. El presidente Mazón ya lo dijo claro: aquí se viene a ganar elecciones y no a hacer amigos solamente.

El PP en Alfafar parece intocable. ¿Por qué cree que debería seguir cuatro años más?

Hemos calculado que Alfafar podría alcanzar los 30.000 habitantes en 2030 y manejar presupuestos de 30 millones. Yo quiero afrontar ese reto, con la implantación de políticas sociales que combatan la soledad de los mayores y prevengan el suicidio y las adicciones en los jóvenes, pero con políticas efectivas. Aquí no es como dice Vox dar la paguita y ya, no, es mucho más, hay que implicarse . También con inversiones como un Auditorio o el centro cívico en Orba. Ahora mismo tenemos un nivel de endeudamiento del 25% pero el Ministerio nos deja hasta el 110%, y tenemos capacidad para invertir.

¿Retomará el proyecto del gran auditorio proyectado por el PSOE que acabó en el juzgado?

No, no, nada de edificios de 20 millones de euros. Hablamos de algo parecido a lo que tiene Silla con su Multifuncional Carmen Valero, con gradas retráctiles y espacios en los laterales para albergar salas de música o culturales.