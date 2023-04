La Junta Electoral de Valencia ha estimado la reclamación de Compromís y desestimado las alegaciones de la alcaldía de Picanya, a la entender que el reparto del periódico local De Casa en Casa y las correspondientes publicaciones sobre el borrador del proyecto de nuevo auditorio, realizados el día 17 de abril, son contrarios a la normativa sobre publicidad de los poderes públicos permitida durante el periodo electoral.

La Junta Electoral responde a las alegaciones presentadas por el alcalde Josep Almenar afirmando que estas publicaciones "no están permitidas durante el periodo electoral, puesto que son contrarias a los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los diferentes actores electorales". Finalmente, la Junta Electoral ha ordenado la paralización del reparto del De Casa en Casa y la eliminación de las publicaciones realizadas desde el Ayuntamiento a su web y redes sociales, así como desde las redes sociales del alcalde y candidato, Josep Almenar. No obstante, la junta no ha encontrado ningún inconveniente en el reparto de la Guía del Carril Bici difundida días antes.

La reclamación de Compromís

El cabeza de lista de Compromís Picanya, Guillem Gil, ha mostrado su satisfacción para que la institución electoral “reproche el uso electoralista que hace el actual alcalde y candidato del De Casa en Casa y de los medios de difusión del Ayuntamiento, todo con los recursos de picanyeros y picanyeras”. Gil señala que “los supuestos proyectos de nuevo auditorio y de una nueva plaza se han publicitado con una clara intención electoralista, puesto que no han pasado por ningún órgano del Ayuntamiento y se busca hacer entender al vecindario que la ubicación decidida por la Alcaldía para el nuevo auditorio es irreversible”.