El departamento de salud de Manises ha aumentado su cartera de servicios con la adquisición de un nuevo retinógrafo destinado a la detección precoz de afectaciones en el ojo, fundamentalmente de la retinopatía diabética. El objetivo es, según explica el gerente del área de salud, elRicardo Trujillo, “evitar casos de ceguera en la población afectada por diabetes, que llega en la actualidad al 9% de los habitantes del área de salud de Manises”.

El departamento de salud cuenta con 18.843 pacientes de diabetes tipo 1 y 2, de los que 3.206 se encuentran ya en seguimiento oftalmológico. A partir de ahora, la vigilancia con el nuevo retinógrafo itinerante controlará la salud visual de otras 15.637 personas que, al padecer esta enfermedad, son susceptibles de desarrollar problemas de ceguera. Además, se pretende “acercar la sanidad a las personas, llevando a los profesionales médicos y los equipos sanitarios a los pacientes para que el acceso a la sanidad sea más cómodo. Los pacientes han de acudir a su centro de salud y no al hospital, salvo que sea necesario”, indica Ricardo Trujillo.

Este nuevo equipo, que ya ha pasado por los centros de salud de Quart de Poblet y Manises, se encuentra hasta el próximo 19 de mayo en Mislata y, a partir de ese momento, recorrerá el resto de municipios dependientes del área de salud.

Recorrido por diez localidades

De esta manera, tras Mislata la siguiente parada será el centro de salud de Barrio del Cristo, del 22 de mayo al 6 de junio. A continuación, estará instalada en los centros de salud Aldaia a (del 5 de junio al 14 de julio), Turís (del 17 al 31 de julio), Ribarroja (del 1 al 29 de septiembre), Buñol (del 2 al 27 de octubre), Chiva (del 30 de octubre al 24 de noviembre) y Cheste (del 27 de noviembre al 15 de diciembre).

Con este nuevo retinógrafo, los centros de salud dependientes de Manises cuentan con una mejor cobertura sanitaria a través del Programa de Detección Precoz de la Retinopatía Diabética, enfocado especialmente a los pacientes de diabetes.

En este sentido, Ricardo Trujillo ha insistido en el compromiso con los centros de salud que “prestan atención sanitaria de manera cercana y directa a los ciudadanos, tal y como ha sido hasta ahora, para cuidar de la salud de las personas y ofrecer la mejor atención sanitaria a todas las localidades y a los cerca de 200.000 habitantes del departamento".

Para la puesta en marcha de este nuevo equipo itinerante, el departamento de salud de Manises ha adaptado espacios concretos en los centros de salud que permitan la realización de las pruebas de forma confortable y cuente con las instalaciones informáticas necesarias. El nuevo equipo, totalmente robotizado, garantiza una imagen de alta calidad y supone ventajas para los profesionales puesto que su uso es sencillo y versátil.

Inteligencia Artificial al servicio de la salud

El departamento de salud pretende avanzar en la telemedicina con la implantación de este programa de cribado de retinopatía diabética mediante Inteligencia Artificial. Con este sistema se agiliza también la detección de otras patologías susceptibles de seguimiento especializado.

El funcionamiento es sencillo: el técnico que maneja el retinógrafo envía las imágenes tomadas a un programa de Inteligencia Artificial que se gestiona en la nube, con todos los protocolos de seguridad, para generar un informe con la imagen ya evaluada y que, en caso de necesidad, se envía al doctor para su estudio.

“En estos escasos tres meses de funcionamiento de la máquina, hemos visto a 2.669 pacientes”, indica David Salom, jefe servicio oftalmología del Hospital de Manises. “Casi todo son ventajas pero también hay alguna limitación. Existen casos en los que la máquina no sabe leer ni interpretar las imágenes. Esto sucede por la imposibilidad de hacer la foto bien hecha, no porque el sistema no funcione”, señala.

“El sistema es muy sensible, detecta la retinopatía diabética, pero es poco específico para tratar al paciente, ya que es solo un screening. Citamos a los pacientes que consideramos que tenemos que ver en consulta, con lo que se agilizan los tiempos”, añade Salom.

Es el caso de Pedro Antonio Artero, vecino de Quart que recientemente fue operado con éxito tras someterse a revisión con el nuevo retinógrafo en su centro de salud. “Acercar la sanidad a los pueblos me parece muy buena iniciativa, es mucho más cómodo acudir al centro de salud y evitarse desplazamientos innecesarios”, asegura.

El departamento de salud de Manises cuenta con un equipo multidisciplinar altamente cualificado para la detección y tratamiento de enfermedades que afecten al ojo. Desde el seguimiento en Atención Primaria para la detección de patologías como las cataratas, a los especialistas en cirugía del servicio de oftalmología del Hospital. Durante el año pasado, el Hospital de Manises realizó 3.033 cirugías con una demora media para someterse a dichas intervenciones de 47 días, inferior al resto de centros públicos de la provincia.