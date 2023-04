El paso a nivel de Alfafar se ha vuelto a ganar lamentablemente el calificativo de punto negro. Este miércoles, en torno a las 9 horas de la mañana, una chica, vecina de Sedaví, que iba a cumplir 20 años el mes que viene, moría tras ser arrollada por el tren. A falta de confirmación oficial, la hipótesis que se barajaba según los testimonios de los vecinos es que esta chica cruzó las vías después del paso de un tren de cercanías, sin percatarse que en sentido contrario llegaba otro convoy, quien produjo el atropello mortal.

Los mismos testigos afirman que las barreras estaban bajadas y las señales acústicas en marcha cuando la joven ha cruzado las vías, ya que precisamente este martes, sobre las 15 horas se produjo una nueva avería en las barreras, debido al golpe de un camión, que fue reparada por Adif media hora después, según fuentes de la Delegación del Gobierno. “El incidente del martes no tiene nada que ver con el trágico accidente de hoy miércoles", señalaban.

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alfafar se ha hecho cargo de la investigación del suceso. Hasta el paso a nivel se personaron varios agentes, que estuvieron recogiendo pruebas así cómo efectos personales de la víctima, entre los que se encontraba una mochila. Este accidente mortal provocó la interrupción de la circulación de las líneas C1 y C2 entre la estación de Alfafar y Valencia Nord, hasta las 11:15 horas , minutos después de producirse el levantamiento del cadáver.

En cuanto a los datos de la fallecida, según fuentes municipales del Ayuntamiento de Sedaví, se trataba de una familia de origen extranjero aunque ya llevaba bastantes años asentada en el pueblo. Era estudiante de Florida Universitaria, en Catarroja, por lo que tanto desde la universidad como desde el consistorio catarrogí han mandado condolencias a la familia de la víctima. Catarroja en el pleno de hoy decretará un minuto de silencio.

Se trata del segundo atropello mortal en los últimos nueves meses, después de que el 29 de junio el tren de nuevo quitara la vida a otro vecino de 43 años que, mirando el móvil y con los cascos puestos, no se percató de que las barreras del tren estaban bajadas ni oyó las alarmas acústicas.

“No hay que pensar solo en las muertes, sino porqué sigue existiendo un punto negro como este”, señalaba visiblemente afectado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, que no pudo evitar encararse con alguno de los técnicos de Adif que se personaron en el lugar del siniestro. “Solo vienen cuando hay un atropello, por imperativo legal, cuando les llamamos para hacer mantenimiento o hablar de las posibles soluciones, entonces no”, confesaba el primer edil, quien se mantuvo en el lugar del accidente desde que se recibió el aviso acompañado en todo momento con el alcalde de Sedaví, José F. Cabanes.

Alfafar y Sedaví convocan una manifestación este jueves a las 20 horas Los ayuntamientos de Alfafar y Sedaví han decretado un día de luto, donde las banderas lucen a media asta, en homenaje a la joven fallecida tras ser arrollada por el tren en el paso a nivel. Además, han convocado una manifestación en la zona del atropello, este jueves a las 20 horas donde esperan contar con todo el apoyo de la ciudadanía y de las instituciones públicas para pedir el soterramiento de las vías. Manifestación a laque se sumará la plataforma vecinal creada precisamente para denunciar a Adif por la contaminación acústica que sufren, ante el pitido de las bocinas de los hasta 200 trenes que pasan diariamente. Del mismo modo se reunieron este miércoles por la tardepara estudiar nuevas medidas, como una protesta ante Adif. «Que más tiene que pasar para que nos hagan caso y quiten el paso a nivel?, ¿que arrollen a un autobús lleno de escolares o a un camión de butano y que explote? No lo podemos tolerar. Por aquí pasan continuamente niños y jóvenes que van al colegio, y puede ser cualquiera de nuestros hijos», explica uno de los miembros de la plataforma vecinal. «Cruzamos con las barreras» Algunos de los vecinos aseguraban estar «con los pelos de punta». «Es verdad que cruzamos con las barreras bajadas, porque a veces tardas hasta 20 minutos en poder pasar, pero este paso a nivel no debería estar aquí hace mucho tiempo».

Ambos alcaldes han hecho frente común y lideran el movimiento de petición del soterramiento de las vías, acudiendo incluso hasta el Congreso de los Diputados en Madrid para entregar 5.000 firmas.

Esta muerte ha causado la indignación de ambos alcaldes, que no saben qué hacer para que Adif y el Ministerio por fin lleven a cabo la supresión del paso a nivel.

“Esto es muy triste. Cuantas muertes deben producirse más para que nos hagan caso? me gustaría que los técnicos de Adif vieran que estarán sintiendo los padres de esta chica, sin dar ninguna solución técnica a este paso a nivel”, señala Adsuara, quien asegura que tratan a los vecinos de Alfafar como ciudadanos de segunda.

“Por qué sigue estando un paso a nivel aquí, en medio de una ciudad, en el siglo XXI. Por qué hay un plan de Adif a nivel nacional de supresión de 60 pasos a nivel y el de Alfafar que es de los más peligrosos, por no decir el que más muertes acoge, no se elimina? Estamos hartos de que nos traten como ciudadanos de segunda”. Según el primer edil, más de 4.000 personas cruzan todos los días las vías, ya que constituye un paso continuo para acceder a colegios, oficinas de Correos , además de la contaminación acústica que genera el paso continuo de hasta 200 trenes diarios, que ha provocado que los vecinos se agrupen en una plataforma para denunciaren los juzgados a Adif e intentar declararla zona como ZAS.

Cuarenta años de reivindicación

El alcalde de Sedaví, localidad donde vivía la víctima, mostró sus condolencias a la familia y del mismo modo se preguntaba por qué sigue existiendo un paso a nivel donde se genera tantas muertes. “Es una reivindicación histórica, de hace más de 40 años. Sin embargo, vemos como en otros lugares de España se están soterrando vías, y aquí no. Seguimos esperando que Adif comience el estudio para realizar un paso inferior que al menos acabe con los arrollamientos, porque la vida de los vecinos solo volverá a la normalidad con el soterramiento. No se puede seguir viviendo así”, aseguraba Cabanes.