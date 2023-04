El PSOE de Manises ha criticado que el pleno aprobara este miércoles solicitar a la conselleria de Educación una inversión de diez millones para convertir el auditorio Pepe Sancho en una Escuela de Danza, "cuando en febrero Compromís anunció que serían más de 15 millones, rebajando en más de 5 millones de euros la propuesta inicial y dejando parte importante de las necesidades del edificio sin cubrir, entre ellas la urbanización de la plaza, único espacio que iba a poder disfrutar la ciudadanía de Manises".

El partido socialista expresó su "preocupación" ante la "precipitación con la que se está llevando esta actuación. No entendemos cómo podemos estar destinando recursos municipales para realizar un edificio de la Conselleria sin beneficio para Manises cuando todavía no se han acabado los colegios e institutos de la ciudad, que llevan esperando años, o no se ha licitado del contrato del agua, parado desde hace años y que podría repercutir en más de dos millones de euros anuales en ingresos para las arcas municipales”, ha asegurado el candidato a la alcaldía Javier Mansilla.

Además, critican que del "coste 0” para los maniseros "ahora se asume medio millón de euros". Mansilla revela que con la nueva propuesta "será el consistorio el que tenga que asumir la urbanización de la plaza de acceso al edificio, asumiendo cerca de 500.000€ de coste. A ello se suma la incertidumbre de que al faltar 5 millones de euros para poder acabarlo se vuelvan a quedar la obra a medias como ya ocurrió con el proyecto del PP."

Además, los socialistas de Manises también mostraron su preocupación por cómo este tipo de infraestructuras pueda afectar a la vida de los maniseros en cuestiones como el alquiler o el aparcamiento. “La experiencia nos dice que este tipo de infraestructuras tensionará todavía más el mercado del alquiler, ya de por si escaso e inasequible, impidiendo el acceso a la vivienda a la juventud manisera y colapsará todavía más una zona con graves problemas de aparcamiento. Por eso no vemos dónde está el beneficio para Manises. Más aun sabiendo que si algún día se consigue acabar y se quiere hacer uso por parte de la ciudadanía de Manises se tendrá que pagar.”

Insiste en darle otro uso

“En una especie de bucle parecido al del “Día de la marmota” vemos como se vuelven a cometer los mismos errores que ya cometió en su día el PP de Enrique Crespo. Queremos que se acabe ese edificio, pero queremos que sea la ciudadanía de Manises quien, tras verlo abandonado durante años, pueda disfrutarlo, ya sea como ayuntamiento, como centro sociocultural o como centro de día. Solo se trata de tener voluntad para llevarlo a cabo, e igual que se están destinando recursos de los maniseros y maniseras para solucionarle un problema a la Conselleria se podrían destinar a buscar una solución que si sea útil para Manises,” ha concluido el candidato socialista Javier Mansilla.