La alcaldesa de Puçol, Paz Carceller (PP) y el concejal de Compromís Enric Esteve se han enzarzado por la gestión económica del consistorio, a cuenta de lo sucedido en el último pleno municipal.

Durante el punto de “ruegos y preguntas”, Compromís expuso una serie de cuestiones que pueden ocasionar al ayuntamiento un dispendio de 835.000 euros, que la formación atribuye a "la pésima gestión de Carceller".

Así, Compromís sostiene que la factura en concepto de gastos hospitalarios por la cornada que sufrió un menor en los bous de 2022 "ascenderá a 178.000 €". A esto se suma, según la formación, 7.000 euros de la sanción que impuso en su momento la Policia Autonómica por aquel festejo. También Compromís denuncia que el ayuntamiento "dejó de ingresar 250.000 euros" por "al retraso en la concesión de vados (7 meses de media) y de licencias de obra".

Por último, Enric Esteve apuntó a la sentencia del Tribunal Supremo que condena al consistorio a abonar cerca de 150.000 euros a una extrabajadora del desaparecido Gabinete Psicopedagógico. "Esto solo pasa cuando alguien se cree por encima del bien y del mal. Y esa es nuestra alcaldesa que ha recurrido y recurrido como si no hubiera un mañana y como el dinero era de papá pueblo, pues a recurrir porque no pasa nada, hasta que pasa”, denunció Enric Esteve en su intervención.

El concejal y candidato también denunció que “Puçol nunca ha estado tan sucio y tan dejado como ha estado estos últimos cuatro años gobernado por el PP” y que su carácter prepotente, sectario, y clasista con que trata la ciudadanía que no piensa cómo ella, y a las funcionarias y funcionarios de nuestro Ayuntamiento, estos estan en pie de guerra.”

Carceller desmonta las acusaciones

La alcaldesa Paz Carceller, muy molesta, ha ido desmontando las acusaciones numéricas de Compromís. En primer lugar, sostiene que la factura sanitaria por la cornada al menor "es de 173 euros, no 178000". Además, defiende que "no nos ha llegado todavía y el ayuntamiento tiene una póliza de responsabilidad civil que lo cubrirá. No vamos a pagar nada", afirma. Sobre la sanción de la Policía Autonómica, la mandataria popular indica que "la multa está recurrida en el juzgado".

Sobre los vados y la concesión de licencias, Carceller asegura que la concesión de vados "está al día" y las tres grandes licencias solicitadas "están en su fase de tramitación y se le ha requerido a las tres empresas que subsanen algunos aspectos". Sobre los vados, la alcaldesa desgrana que en 2021 el ayuntamiento ingresó 106.825 y en 2022, 113.039, 30 correspondientes a 890 recibos.

Por último, la alcaldesa ha admitido que con la "amortización de la plaza del gabinete psicopedagógico, el ayuntamiento va a ahorrarse mucho dinero en el futuro". Según detalla, el coste del gabinete psicopedagógico tenía un coste neto anual para el ayuntamiento de 80.598,66€ y ahora lo presta directamente la conselleria. En tres años, el consistorio se ha ahorrado 241.795€ de su salario.

Carceller ha retado a Compromís a "probar con datos y cifras sus acusaciones" y se ha mostrado "harta" de las "mentiras" que vierte la formación nacionalista.