La població de Picanya es prepara per a celebrar un dels seus esdeveniments culturals per excel·lència, el Maig Literari, una mostra que és un referent comarcal per la qualitat d’autores i autors que passen pel municipi en els dies de la programació i també per la implicació de la mateixa ciutadania, a través de les diferents activitats que es programen.

Enguany, el municipi ret homenatge a l’escriptora Rosa Regàs, que rebrà el premi Llig Picanya 2023. El consistori vol reconéixer la trajectòria d’una autora que, en els més de 30 anys de dedicació a la literatura, entre altres treballs, ha obtingut el Premi Planeta amb l’obra d’intriga «La Canción de Dorotea», l’any 2001; el premi Nadal amb «Azul», en 1994, sols quatre anys després d’haver publicat la seua primera novel·la, «Memoria de Almator», i el guardó Ciutat de Barcelona de Narrativa en 1999 amb «Luna Lunera», que es desenvolupa en la ciutat durant la guerra civil. Així, Picanya retrà homenatge a Regás el dia12 d’abril en el centre cultural. Cal destacar que Regàs va passar part del conflicte bèl·lic a França, on va assistir a l’escola que el pedagog Célestin Freinet i la seua dona tenien en Vence. I precisament sobre aquest moviment docent es presenta també una obra al llarg del Maig Literari, «L’escola moderna. El moviment Freinet valencià», del mestre i investigador picanyer Alfred Ramos, que tindrà lloc el 18 de maig en el centre cultural. Altres autors D’altra banda, per la mostra maig literari passaran enguany altres autors com Joaquin Araujo i Raul de Tapia, que oferiran un diàleg el dia 16 de maig, sota el títol «Alcanduerca», així com l’escriptor Martí Domínguez. I l’activitat inaugural, Picanya Escriu, tindrà la participació de set escriptores i escriptors locals. L’alumnat de quart d’ensenyament secundari de l’IES Enric Valor participarà en la lectura poètica «A l’alimon» el 10 de maig. i finalment, el Maig literari inclourà el lliurament dels premis de poesia del Camí la Nòria.