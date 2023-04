Unides per Burjassot. Esta será la denominación con la que Podemos, Esquerra Unida (EU) y Totes amb Burjassot concurrirán conjuntamente a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Ya es oficial.

Tras acordar su confluencia a principios de abril mediante la firma del “Pacto del Pouet” en la plaza homónima de este emblema de la fundación de la ciudad –el patrimonial Pouet–, las tres formaciones políticas de izquierdas quedaban a la espera de decidir el nombre para esa candidatura que encabezarán María Muñoz (Podemos) como alcaldable, Rafa Palomares (EU) como número 2 y Teresa Jordán (Totes) como número 3. La recién celebrada asamblea, que contó con el apoyo de diversos colectivos de carácter social y cultural del pueblo, eligió “Unides per Burjassot”.

No pasa desapercibido el femenino de la denominación. El femenino, género marcado –y por tanto no genérico– desde el punto de vista gramatical, al menos en las lenguas románicas, ya lo utilizó Totes amb Burjassot hace dos legislaturas –elecciones de 2015-2019– para presentarse a los comicios como alternativa de gobierno. El partido municipalista, cuyo color corporativo es el violeta, no se identificó como “Tots” (‘todos’). Después, para la legislatura de 2019-2023, confluyó con Podemos bajo el epígrafe de “Totes Podem”. En femenino. Y ahora, para la de 2023-2027, a la que se ha sumado Esquerra Unida, el uso del femenino –“Unides” (‘unidas’)– vuelve a dar una idea de “la importancia que, ‘a pesar de la gramática’, la ciudadanía debe conceder a las políticas feministas y, desde luego, en pro de la clase trabajadora”.

La candidatura de Unides per Burjassot, con el lema “Juntes millorem Burjassot” –en femenino i en valenciano–, celebrará su presentación en sociedad el próximo 5 de mayo –cae viernes–, a partir de las 19 horas, en el Polideportivo Municipal. Como dicen desde la confluencia de izquierdas, “nos gusta estar con la gente a pie de calle; no somos de despachos, somos como tú”.