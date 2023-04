¿Qué harías si te tocara en una rifa un Mercedes Benz GLC 220 D 4Matic Azul Espectral, 30.000 euros en lingotes de oro, un Peugeot 208GT Puretech SP, una caravana Bambina 3P Techo Elevable y cocina, una moto BMW F900 R, una fiesta de celebración para cincuenta personas, un viaje a las islas Seychelles para 2 personas, un viaje a Disneyland para 4 personas, una bicicleta de carretera Trek Emonda, una bicicleta de montaña Trek de doble suspensión, 84 décimos de lotería, una Thermomix, un PC Gaming completo, un iPhone 14, una Tarjeta regalo 800€ Ikea, 4 jamones ibéricos, una TV LED Samsung 75 4K Smart TV wifi, un cheque regalo El Corte Inglés 700€, un patinete eléctrico Bongo Z Off Road, una cafetera megaautomática Power Matic, una Play Station 5, una tarjeta de 500€ en carburante, una vinoteca, una nevera combi Corberó acero inox, un altavoz portátil lg 1000w, un reloj Apple Watch, una lavadora Corberó inox, una cinta de correr plegable, un lavavajillas Corberó acero inox, 4 entradas a Port Aventura, una silla gamer con luces, una mesa gaming, un aspirador Conga Titanium 1790 ultra, un proyector miniportátil 4K Full Hd, un AirPods Apple con estuche de carga, un juego de 4 maletas rígidas, 6 botellas Juvé & Camps, 30 botellas vino Hoya de Cadenas, una barbacoa a gas Xpert 100L, 2 botellas de Möet & Chandon, una pala pádel hombre Bullpadel X-compact, una pala pádel mujer Bullpadel X-compact, una mochila de pádel Bullpadel, una caja de herramientas cofre, una maleta de herramientas 117 pcs, un taladro Stanley, una freidora dietética Cecotec Cecofry Compact 2000 Touch, una lámpara/linterna de camping, un lote de Coca-Cola y un lote de Estrella Galicia?

Pues este es el lote del tradicional Cestón de Los Abetos, un conocido restaurante de Torrent, que se sortea el 1 de julio y que se ha convertido en el de mayor dotación de la Comunitat Valenciana, siguiendo la estela de la popular cesta del restaurante Mariano de Calamocha.

Sergio Franco, propietario junto a sus hermanos del negocio familiar decidió que había que hacer algo grande para celebrar el 25 aniversario del local y así surgió la idea del Cestón en 2020. Sergio comenta que “todos los productos los vamos comprando a lo largo del año valorando siempre que sean distintos al año anterior y que sean útiles. Es muy bonito saber que vamos a hacer muy feliz a alguna familia”.

Sergio añade que “el Cestón es una iniciativa redonda porque a la persona agraciada le solucionas la vida siempre que lo administre bien. Es un premio con todos los impuestos pagados. La empresa se hace cargo del ingreso a cuenta correspondiente al IRPF que recae sobre el premio según la legislación vigente. En España cualquier premio tiene que tributar, por eso nuestra empresa se compromete en las bases del sorteo a ingresar a cuenta el importe del impuesto sobre la Renta de la persona agraciada (Porcentaje legalmente establecido por el Ministerio de Hacienda) y además se reserva una parte del premio en lingotes de oro, que la persona agraciada en la Rifa podrá convertir en efectivo para cumplir con la obligación de pago final de la liquidación de impuestos correspondientes al premio. Es la manera en que garantizamos que el agraciado en la rifa podrá disfrutar de su premio y hacer frente a los impuestos vigentes sin problema alguno”

Cuestionado sobre cómo repercute en el restaurante una iniciativa que es costosa desde el punto de vista económico y administrativo -ya que todo ha de estar autorizado por la Dirección General de Ordenación del Juego, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda-, Sergio comenta que “la iniciativa mantiene y amplía la relación con los clientes y permite asegurar la faena, que es el sustento de las 15 familias que trabajamos en Los Abetos”

La venta de papeletas para la rifa va muy bien asegura Sergio, “este es ya el cuarto cestón y la gente nos conoce, vienen a degustar nuestro esmorzaret y de paso se llevan las papeletas. Muchos de ellos conocen a los ganadores de años anteriores y les genera mucha ilusión. Todo está preparado para el gran día, el 1 de julio”.

Ante la duda sobre lo que haríamos si nos tocara el premio, Sergio añade “pues yo vendería todo lo viejo que tengo en casa y me quedaría con todo lo que me ha tocado en el Cestón. Aunque si lo que hace falta es dinero, pues se puede vender todo antes de usarlo. Los coches no pierden valor”.