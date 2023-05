La Alianza por la Emergencia Climática de Paterna ha cuestionado la implantación del contenedor marrón en algunos barrios y considera que, tras los datos tan "desalentadores, habría sido el momento de buscar otras opciones más exitosas".

La Alianza ha pedido al gobierno municipal que informe sobre el resultado del proyecto piloto del barrio de Bovalar, donde se instalaron hace casi un año contenedores marrones. "¿Cuál ha sido el porcentaje de separación de la materia orgánica? ¿Ha habido una evolución positiva a lo largo del tiempo? No sabemos nada, y es posible que la falta de información a la ciudadanía se deba a que los porcentajes de recuperación de la materia orgánica no son nada positivos”, han afirmado.

La alianza considera que el "fracaso" del contenedor marrón se debe a que "es opcional depositar la fracción orgánica en ellos. Si no se quiere usar, se puede continuar tirando toda la basura en el gris, que en teoría es solo para el rechazo. Se ha comprobado que, aunque la población esté informada, muchas personas no separan los residuos si no se ven en la obligación de hacerlo. Por eso este sistema está fracasando, porque, como mucho, se recupera un 40% de la materia orgánica. En los municipios donde los contenedores están cerrados y se abren con llave o tarjeta, el porcentaje de fracción orgánica recogida aumenta, pero hay otro problema añadido, y es que existe un porcentaje de residuos impropios en los contenedores marrones que supera en muchos casos el 15%, y esto hace inviable su compostaje".

Por eso la Alianza por la Emergencia Climática ha planteado a los diversos grupos políticos que se presentan a las elecciones municipales que "estudien bien las alternativas, porque aquí no se trata de cubrir el expediente sino de encontrar la mejor opción para recuperar los mayores porcentajes de materia orgánica, y también de separar todos los otros residuos (papel, envases, vidrio y rechazo)".

La recogida puerta a puerta

En este sentido, la Alianza por la Emergencia Climática afirma que "la recogida puerta a puerta se ha revelado como la manera más eficaz y más cómoda para la ciudadanía. Se consiguen resultados espectaculares desde el primer día porque participa toda la ciudadanía, y no solo la más concienciada. Además, recogiendo la orgánica separadamente en origen, la calidad es mucho mejor. El nivel de impropios es menor del 1%. Por eso se está implantando en cada vez más municipios".

En l’Horta, Meliana se ha pasado al puerta a puerta y ha "subido el porcentaje de recuperación de residuos del 11% a más del 50% en solo un mes".