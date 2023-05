Compromís per Paterna ha anunciado su firme apuesta por aumentar las infraestructuras de la localidad. “Desde Compromís apostamos por unas políticas que aumenten las infraestructuras para los paterneros y paterneras, que aumentan los servicios y que apuestan por una ciudad más amable y más habitable, un hecho que está muy lejos del crecimiento desmesurado que pretende el gobierno de Sagredo”, indica la candidata a la alcaldía por Compromís Carmen Gayá.

Señalan desde la formación que “en esta campaña a Sagredo se le están viendo las orejitas de lobo, todos los anuncios que está haciendo están basándose en construir viviendas para vender. El problema es que las infraestructuras de Paterna dan para lo que dan, si hoy en día ya estamos saturados, imaginemos con 5.000 casas nuevas, un hecho que significa una media de 2.000 habitantes más y cerca de 50.000 coches nuevos circulando. A todo esto, tenemos que sumar el aumento de tráfico producido por los nuevos polígonos que quiere hacer, el nuevo hospital y el fracasado Puerto Mediterráneo que Sagredo continúa empecinado en hacer”.

“Otro ejemplo lo encontramos en el PAI de los Molinos, donde se ha reducido la obligación de los constructores de dotar a las viviendas con 1,5 plazas de aparcamiento, reduciendo el aparcamiento en la zona en 600 plazas que tendrán que aparcar en la calle. Únicamente se ha construido un parquin provisional que le ha pagado la promotora para 350 plazas y que cuando se construya en ese mismo solar desaparecerá”, apuntan las mismas fuentes.

Manifiesta Carmen Gayá que “desde Compromís apostamos por un PAI de los Molinos donde se incluyan ya infraestructuras para el barrio, como una nueva escuela, un centro social e instalaciones deportivas municipales nuevas. Hay que dar a los vecinos y vecinas de Santa Rita un barrio mejor. Por cierto, cuando Sagredo habla en el PAI de los Molinos de vivienda social, está hablando de VPO en venta, es decir, si no tienes aproximadamente ahorrados unos 40.000 euros y te hipotecas de por vida no podrás acceder a esas viviendas. El equipo de gobierno de Sagredo no ha creado ni una sola vivienda de alquiler público en el barrio”.

Las viviendas en terreno militar

“Tampoco entendemos como para poder acceder a disponer de los cuarteles militares Sagredo le va a permitir al ejército especular con los terrenos militares y vender suelo para construir 1.000 viviendas más, todas de promoción privada y todas en una zona donde va a colapsar las salidas y entradas de Paterna, o ¿Cómo creen que harán para arreglar el tráfico en la zona de La Salle o de entrada por València?”, se pregunta la candidata de Compromís.

La misma continúa añadiendo que “para nosotros la única opción es que el ejército ceda los terrenos para el pueblo, son terrenos públicos que Paterna necesita para poder tener las dotaciones públicas que necesitan nuestros vecinos y vecinas. Un centro social nuevo, un centro de día para mayores, una escuela de adultos en condiciones, un centro de formación, instalaciones deportivas, etc. Otro caos que está montando Sagredo es el del Hospital, no ha dicho que si se llegara a instalar el hospital todas las infraestructuras las pagaría Paterna, así lo pide la Conselleria de Sanidad. Y, además, esta actuación urbanística supone la construcción de 1.300 viviendas más, imaginen cómo saldrán los coches de Paterna o de las instalaciones deportivas municipales”.

“Está claro que son dos modelos de ciudad muy diferentes, el que apuesta por engrandar Paterna, y cuanto más mejor, con el único afán de ser el más grande. Y el otro el nuestro, que apuesta por mejorar la vida de los paterneros y paterneras, construyendo una ciudad habitable con más y mejores servicios. Una Paterna de futuro, libre de contaminación, donde nuestros niños y niñas puedan correr por la calle y nuestras personas mayores puedan disfrutar de los servicios y ocio que merecen sin tener que ir a Madrid a ver un musical”, concluye afirmando Carmen Gayá.