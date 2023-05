El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet ha anunciado que pedirá a Madrid el soterramiento de la vía férrea en las zonas urbanas a petición de varios municipios afectados por el trazado de esta infraestructura. “En la actualidad”, ha explicado Jesús Monzó alcalde de Catarroja, “la vía separa barrios, genera contaminación acústica e incomunica zonas industriales con el casco urbano y evidentemente es un lugar donde ocurren lamentables atropellos como el que ocurrió recientemente en Alfafar, por el que no podemos conformarnos con una solución puntual sino integral, puesto que los beneficios sociales serían notables en seguridad y calidad de vida y por eso reclamamos una vía directa y verde hasta València”.

Mulet, que ha visitado la localidad después de que esta pasada semana reclamara la comparecencia de la ministra de transportes y de la Presidenta de ADIF tras conocerse el trágico accidente de Alfafar donde murió una joven de la localidad, ha asegurado que trasladará esta “razonable” petición al Ejecutivo español. “Los alcaldes consideran que soterrar la vía en esos 10 kilómetros entre Silla y València puede generar una vía verde que podría permitir a la gente moverse con vehículos no contaminantes, como bicicletas, patinetes o a pie, además de ganar en tranquilidad, contaminación acústica y cohesión entre barrios y zonas industriales al hacerlos más permeables”, ha explicado. El senador formalizará al ejecutivo la propuesta y preguntará si esta medida tiene ensambladura en próximas convocatorias de los Fondos Europeos Next Generation para la lucha contra el cambio climático. “Hablamos de actuaciones que pueden parecer costosas pero que son calderilla al lado del coste de las vías de trenes de alta velocidad que no gasta nadie. Hablamos de nuestros impuestos y queremos que se inviertan en cosas útiles como eliminar barreras que impiden la vida normal en estas poblaciones”, ha dicho el portavoz de la coalición en el Senado.

Por esta línea discurren trenes de mercancías y los convois de cercanías que van hacia Gandia y Xàtiva, por lo que el ruido es constante. “Compromís desde hace muchos años reclama una solución para Benetússer y Catarroja y otras poblaciones ya que puede ser una alternativa de movilidad sostenible al camino Real de Madrid, con una vía recta que daría muchos beneficios a los pueblos de l'Horta Sur”, ha añadido el alcalde de Catarroja.