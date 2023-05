"Esperanzados". Así han salido los alcaldes de Alfafar y Sedavi, Juan Ramón Adsuara y José F. Cabanes, de la reunión mantenida en Madrid con Adif. La presencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha sido clave para obtener un compromiso en firme no solo por la supresión del paso a nivel sino también por el soterramiento de las vías.

Así, en la reunión se han acordados dos planes de trabajos que se realizarán de forma simultánea. Por una parte, los ayuntamientos firmaran un protocolo para autorizar a Adif a comenzar los trabajos para suprimir el paso a nivel, siempre y cuando presenten los estudios de tráfico rodado y paso de peatones. Protocolo que ya podrá estar listo en un mes, con las posibles alternativas viables a la eliminación de ese punto negro, para obtener el visto bueno de los municipios.

Por otra parte, también dentro de un mes, se ha convocado una reunión con la dirección de planificación ferroviaria del Ministerio de Transportes, el Consell y los ayuntamientos para abordar la cuestión del soterramiento de las vías.

"Es el inicio de muchas reuniones que están por venir. Hoy hemos puesto encima de la mesa un protocolo que firmaremos los ayuntamientos una vez bien redactado para comenzar los estudio para garantizar la seguridad de los peatones y acabar con los pitidos que afectan a los vecinos. A la vez que se firma este protocolo, simultáneamente nos sentaremos a una mesa de trabajo con el Ministerio, Adif y el Consell , para trabajar por el soterramiento. Ha sido una reunión muy productivo", señala Adsuara.

Bernabé asegura que "hoy es un día importante que sabemos que todas las administraciones tienen claro que hay que abordar los problemas del paso del tren por Alfafar, Sedavi, Benetússer y Massanassa de una forma integral, y ahora vamos a trabajar juntas, no nos negamos a nada. La ministra ayer confirmo que lo primero es la seguridad, es un eje fundamental, y hoy hemos dado el primer paso". No solo la ministra, Bernabé también recuerda el apoyo del president de la Generalitat Ximo Puig para abordar este asunto y acabar sobre todo con el problema de los arrollamientos. "La voluntad del Gobierno es continuar trabajando. Son conscientes de la reivindicación legítima del soterramiento. Tanto la ministra como Puig han manifestado su voluntad, ya que todas las administraciones tenemos que abordar una solución, para acabar con las vías, por eso tendremos una reunión con los alcaldes y la dirección general de planificación ferroviaria del Ministerio de Transportes para comenzar a trabajar con todas las administraciones para buscar una solución alternativa por la supresión de las vías", concluye Bernabé.

Otro de los alcaldes en la reunión y muy afectado por el problema del paso a nivel, ya que la última víctima era de Sedavi, es José F. Cabanes, quien vuelve a insistir en que es indispensable que Adif presente unos estudios sobre la viabilidad de suprimir el paso a nivel, que analice el tráfico rodado, el paso de peatones y como afectará este desvío de vehículos hasta el puente de Sociópolis. "Ya lo dije, no vamos a firmar un cheque en blanco. Tenemos que ver las alternativas y elegir la más viable para ya autorizar a los técnicos a comenzar a trabajar. Para Cabanes, "lo prioritario es la seguridad de las personas", por eso califica de muy productiva la reunión, "que será la primera de muchas, eso espero, porque por fin todas las administraciones trabajaremos conjuntamente para acabar con este punto negro"