Compromis Horta Nord ha denunciado la estrategia tóxica que está llevando a cabo el PP local para movilizar a los vecinos en contra del sistema de recogida de basura puerta a puerta impulsada por el gobierno municipal, a raíz de la concentración realizada el pasado sábado. Desde la formación afirman que de todas las protestas que se han realizado "fue la que tuvo menos participación, no llegaba a las 400 personas".

Para el secretario comarcal de Compromis de l’Horta Nord, Vicent Grande: “La estrategia del Partido Popular de intoxicar y crispar el pueblo de Meliana respecto del nuevo sistema de recogida de residuos lleva a puerta no está teniendo los resultados que esperaban, sobre todo teniendo en cuenta que es el único tema de que hablan y no precisamente para aportar nada positivo ni con ningún rigor”. Los valencianistas recuerdan que el nuevo sistema de recogida se ha puesto en marcha en Meliana a final del 2022 después del correspondiente proceso de estudio, consulta y tramitación administrativa que se inició a final del 2019. "Un sistema, el puerta a puerta, que se fija en el Plan local de residuos domésticos y asimilables de Meliana, aprobado sin ningún voto en contra a final de 2021", recalcan.

Cómo incide el responsable valencianista: “Es muy irresponsable, sucio y barriobajero estar criticando que en algunos puntos del núcleo de Meliana se acumulan bolsas de basura de la minoría que está haciendo boicot al nuevo sistema y que, a la vez, se esté amparando, e incluso alentando, a incumplir las ordenanzas municipales más básicas, como es el hecho de dejar la basura de cualquier manera a la vía pública. La misma práctica y actitud, por cierto, de las personas que abanderan la protesta vecinal, claramente en la órbita de los populares", señalan.

Por eso, insiste el jefe comarcal: “La baja participación en la convocatoria del el pasado sábado, con los miembros de la lista del PP encabezando la protesta, es la constatación de su fracaso y que los melianers y las melianeres no aprueban esa manera de hacer política que solo busca un rédito electoral sin ideas ni propuestas que, por otro lado, hubieron podido plantear como es debido desde la oposición y no lo han hecho”. Sobre todo, según afirman, cuando el PP lleva meses "calentando el ambiente" y teniendo como único tema de la política municipal la crítica de la gestión de los residuos impulsada por el gobierno municipal. “Incluso han buscado de arrastrar la comarca y su candidato autonómico, Carlos Mazón, en esta estrategia, que solo ha evidenciado que los populares no tienen programa, ni ideas, para hacer frente a los efectos del cambio climático, muy probablemente porque son negacionistas”. Una estrategia, que srgíun considera Compromis, los acerca mucho a la extrema derecha de Vox, partido que no existía en Meliana, que se presenta a estas elecciones por primera vuelta, y que también tiene en la oposición a la gestión de la separación de residuos el único discurso político en el municipio.

En contraposición, el secretario comarcal de Compromís destaca: “Si algo sí que va quedando claro un mes tras otro en Meliana es la apuesta decidida y responsable del gobierno municipal y de Compromís ante los problemas medioambientales y de sostenibilidad que generan los residuos”. Los valencianistas defienden que el nuevo sistema lleva a puerta ya ha permitido pasar en solo unos meses del 11% de recogida separada en origen a consolidar un 51%, muy cerca de los objetivos fijados por la Unión Europea para el 2025 y por toda la normativa vigente, y todavía tiene un margen importante de mejora. "Y esto, gracias a la implicación de la mayoría de melianers y melianeres. Así, Meliana es ahora el municipio del área metropolitana de València que menos residuos envía a los vertederos y el que menos impuesto estatal pagará por vertido", añaden.

Además, por parte del Ayuntamiento de Meliana se evidencia que el nuevo sistema de recogida tiene margen de adaptación y de ajuste, dentro de los elementos y recursos de que dispone, para facilitar la incorporación de los vecinos y de las vecinas que todavía no en fan un uso adecuado, como por ejemplo la ampliación de las áreas cerradas o de emergencia, porque haya tres por cada una de las tres zonas de recogida en que se ha dividido el municipio.

Finalmente, Grande concluye: “Cuando se gobierna, se tiene que dar respuesta a los retos que tenemos planteados como sociedad, aunque no sea fácil. Desde Compromís no rehuimos esa responsabilidad, especialmente ante la situación de emergencia climática que ya estamos constatando en casa nuestra. Nos dejaremos la piel para garantizar un presente y dejar un futuro mejor a las generaciones de valencianos y de valencianas”. En este sentido Meliana es un buen ejemplo de las políticas medioambientales de Compromis donde, además de la nueva política de gestión de los residuos, se han hecho grandes avances en la transición energética con la puesta en marca de la primera comunidad energética local del pueblo y la proliferación de los techos solares, tanto privados como públicos; o el cambio del modelo de movilidad con una amplia red de carriles bici y la bicicleta como protagonistas, y el impulso que se ha dado al vehículo eléctrico.