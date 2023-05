Compromís Unides per Mislata ha realizado su puesta de largo en la plaza del 9 d’octubre del municipio del Horta sud, en una escenificación de la unidad en la izquierda valencianista local que quiere plantar la semilla de una ‘Mislata en Femení’. Silvia Maiques (Compromís), encabeza este proyecto que por primera vez en la historia del municipio tendrá en sus lugares de salida a tres mujeres, ya que Maiques estará acompañada por Marta Alfonso (Podem) y Yudelis Mojena (Compromís). El acto fue presentado por el periodista local, Natxo Andreu, quien fue el encargado de presentar a las 21 personas, además de las suplentes, que forman las listas de Compromís Unides per Mislata, coalición en la que forman parte Compromís, Podem y Recortes Cero.

La plaza 9 d’octubre se ha llenado de vecinos y vecinas que han querido conocer la alternativa valencianista de izquierdas a las elecciones municipales del 28 de mayo. Así, las tres primeras de la lista de Compromís Unides per Mislata, han sido las encargadas de tomar la palabra en este acto con unos discursos cargados de mensaje y muy emotivos. Yudelis Mojena, nacida en Cuba, lanzó un mensaje integrador, en el que ha repasado su trayectoria en la organización en la que ha sido asesora del grupo durante más de dos años, pudiendo trabajar codo con codo con la ciudadanía desde la oposición durante uno de los momentos más complicados de la historia del municipio, el provocado por la pandemia de la Covid 19.

Por su parte, la número dos de la coalición, Marta Alfonso ha destacado su activismo durante los últimos años en los que milita en el circulo de Podem de Mislata. Desde esta organización aportará su experiencia luchando contra los desahucios y su gran trabajo en el ámbito de lo social y el animalismo, campo este último en el que es un referente a nivel local.

Por último, ha cerrado la ronda de discursos la líder de Compromís Unides per Mislata, Silvia Maiques. La candidata, arquitecta de profesión, ha hecho referencia a su trayectoria dentro de la organización, que se remonta ya a una década, siendo la número dos en la anterior cita electoral bajo el logo de Compromís per Mislata. Maiques ha lanzado un mensaje valencianista, haciendo hincapié en el problema medioambiental en el que nos encontramos en general y en particular en Mislata, provocado por el crecimiento desmesurado del municipio por los desmanes socialistas en el pasado y presente. La candidata ha llamado a la unidad para trabajar durante las próximas semanas en construir un proyecto en Femenino que contribuya a mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas.

Recuerdo para Javier Gil

Por último, durante el acto, al que asistieron candidatas y candidatos de Compromís y Podem de otras poblaciones de la comarca, así como el secretario comarcal de Més Compromís y ex alcalde de Sedaví, Ferran Baixauli, se le ha rendido homenaje a Javier Gil, actual concejal de la agrupación valencianista quien en la actual cita electoral cerrará la lista. Gil ha tenido palabras de elogio para el equipo y en especial para Silvia Maiques, la candidata de Compromís Unides per Mislata a la que ha deseado la mejor de las suertes y ha agradecido su valentía por ponerse al frente del proyecto.