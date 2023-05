En su intención de seguir ampliando la mirada social de las empresas de la comarca, el Instituto Empresarial de l’Horta Sud organizó un encuentro sobre responsabilidad social comunitaria que reunió a una trentena de empresarios y empresarias de l’Horta Sud en el Hotel Plaza de Alaquàs.

En esta ocasión, la jornada contó con las intervenciones de Santiago Peraita, director financiero de Grupo Ugarte Automoción y patrono de la Fundació Horta Sud, y Josep Mascarell, director de RSC e Innovación de Baleària, que contaron de primera mano las experiencias de sus respectivas empresas en relación con la responsabilidad social corporativa. Antes de sus intervenciones, el presidente del Institut Empersarial de l’Horta Sud, Arnau Garcia, abrió el encuentro recordando que “las empresas no son elementos aislados del sistema, sino que son parte de él y tienen que actuar como tal”.

En esta misma línea inició su intervención Santiago Peraita, quien puso en valor las “capacidades económicas y organizativas” de las empresas y la importancia de hacer que estas capacidades “sirvan para mejorar tu entorno”. Para Peraita, “se ha demostrado sobradamente que la sociedad civil es más dinámica y ágil que las administraciones, por ello las empresas tenemos que participar de ella”. Además, Peraita también puso sobre la mesa la importancia de hacer converger dos mundos como el empresarial y el asociativo: “las empresas se mueven desde lo económico, mientras que las asociaciones se mueven desde el corazón y esto hay que vivirlo, porque si la relación es solamente económica y no hay corazón, no hay implicación, no perdura”.

La importancia de los valores

Por su parte, Mascarell remarcó la importancia de los valores a la hora de hablar de responsabilidad social. Para el representante de Baleària, “no basta solo con que una empresa aporte dinero, la empresa tiene que esforzarse para que todas las personas que la integran compartan los valores de la organización”. Según Mascarell, estos valores compartidos “son los que hacen que una empresa no solo dé para devolver a la sociedad lo recibido, sino también porque quiere y considera necesario”. Además, Mascarell remarcó la importancia de entender y trabajar la responsabilidad empresarial desde tres vertientes: la responsabilidad social, la reputación moral y la solvencia moral, con el fin último de “ser solventes con nosotros mismos y comunicar este valor a todas las personas de la empresa”.

Finalmente, los dos ponentes coincidieron en la idea que “la mejora del entorno donde vives y trabajas es, en definitiva, la mejora de tu empresa”. De esta idea, el Instituto Empresarial de l’Horta Sud junto a la Fundació Horta Sud tomaron el guante de organizar la primera experiencia piloto de un evento de responsabilidad social comunitaria en l’Horta Sud. Esta iniciativa, que lleva ya años desarrollándose en distintos países de todos los continentes, será la primera que se llevará a cabo en el Estado español y tomará el formato de ‘Giving Circle’.

Dicho evento para potenciar la responsabilidad social comunitaria tendrá lugar el jueves 8 de junio en Torrent, y contará también con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones y The Funding Network.