El juzgado ha permitido a La Pobla de Farnals ahorrarse más de 2,6 millones de euros en la adquisición de unos terrenos junto al polideportivo. Todo se remonta a 2008, Estos terrenos del polideportivo, que de forma provisional están ocupados por el antiguo césped artificial del campo de fútbol, eran en realidad parte de un PAI aprobado en 2007. En 2008 se firmó un convenio con la promotora por el cual el ayuntamiento podía usar y perimetrar mientras no se ejecutara el PAI. Y así lo hizo, colocando una valla para cerrar este espacio.

En 2016, sin embargo, la mercantil decide no hacer el PAI ni urbanización la zona, con el consentimiento por parte del pleno. No obstante, como el ayuntamiento había dispuesto de los terrenos, aunque en 2008 solo era un solar sin ningún uso previsto, se le reclamó la expropiación.

Una expropiación que entendía el consistorio que debía producirse, pero no al precio que pedían, 2.665.104 euros, desde la mercantil Marcomar. Según la empresa, el hecho de haber vallado y perimetrado el terreno le había aportado un uso urbano al mismo, y no rústico como defendía el consistorio, ya que no se había urbanizado. Finalmente la expropiación llegó al juzgado y se determino un justiprecio de 41.891 euros, ya uq ele juez entiendo que la naturaleza rústica de ese suelo no ha cambiado por simplemente poner una valla.

"De pagar cuarenta mil euros a pagar dos millones y medio de euros va una gran diferencia que el pueblo no tendrá que pagar vista esta sentencia. Otra vez más, La Pobla de Farnals va dejando felizmente atrás los grandes contenciosos y la judicialización de la vida política para tranquilidad del vecindario y sus arcas", señala el alcalde de la localidad de l'Horta Nord, Enric Palanca.