Los vecinos de Godella proclaman "la necesidad de poner soluciones" al ante el "peligro latente", según señalan, que supone que la línea de Metrovalencia atraviese parte de su municipio. Y han lanzado un llamamiento tras el fallecimiento la pasada semana de una joven en Alfafar, en este caso en un paso a nivel de la red de Renfe.

De la Asociació "Godella en lluita contra les inundacions i la defensa del Medi Ambient" recuerdan que Godella "lleva años soportando las vías del tren por sus calles. Dos de las calles más importantes del municipio de Godella son atravesadas por las vías de Metro Valencia, Luis Amigó y Peset Aleixandre, en el mismo centro de Godella, que, sin embargo, pese a las continuas quejas no son desatendidas por los distintos ayuntamiento".

El colectivo presenta una imagen que "representa muy claramente la necesidad de poner soluciones, y hacer más accesible, pero va pasando el tiempo y la situación sin resolver, pero el peligro es latente". En este sentido, sostienen que el transporte "es utilizado a diario por numerosas personas y estudiantes en particular que no queda más remedio que jugársela, ya que las medidas de seguridad son escasas, esperando no sucedan más accidentes".

Por ello, proponen como solución "sustituir el trazado actual por las calles de Godella, por uno “subterráneo”, como ya existe en muchos municipios y donde también se beneficiarían con estas obras, los pueblos vecinos de Burjassot y Rocafort, y así eliminar de la trama urbana".

La asociación afea que el pasado día 21 de abril, el Consell autorizaba a Ferrocarrils de la Generalitat obras de mejoras en las líneas, "sin embargo la línea 1, de Burjassot, Godella y Rocafort se queda otra vez vacío de reparaciones y de presupuesto sin mejoras reales".