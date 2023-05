Un alumno de primaria del CEIP La Patacona se desmayó el lunes en el patio tras sufrir un golpe de calor como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de sombra acusada en el centro, un problema que lleva años denunciando el AMPA de este CEIP localizado entre la huerta y la playa de Alboraia.

El desvanecimiento se produjo alrededor de las 10.30 de la mañana mientras el Gabriel jugaba con sus compañeros. Karina, su madre, explica que el niño estuvo inconsciente alrededor de cinco minutos. Fueron los maestros quienes dieron la voz de alarma y llamaron a la ambulancia, que llegó cuando el alumno, de 8 años, había recuperado la consciencia. Tras la pertinente revisión médica, Gabriel acudió con su familia a las emergencias del Hospital Clínic, donde todas las pruebas resultaron satisfactorias.

Lo cierto es que la amenaza de un golpe de calor llevaba tiempo planeando sobre el centro alborayense, dado que esta infraestructura educativa fue inaugurada –hace unos 15 años– con importantes deficiencias en el plan de prevención contra las altas temperaturas, habituales en la zona. Entre las reclamaciones que han visto incumplidas, la asociación de familias del CEIP La Patacona echa en falta aparatos de aire acondicionado en las aulas y más zonas de sombra en el patio de Primaria.

“Llevamos tiempo reclamando a Conselleria y al ayuntamiento diferentes medidas”, relata Ana Martínez, vicepresidenta de la asociación AFA-CEIP La Patacona. “En este colegio ya hemos visto lipotimias y un golpe de calor así era cuestión de tiempo. Sobre todo hemos insistido en el tema de los aires acondicionados y en que se instale una especie de techumbre que dé sombra, porque es un patio de poniente y ahí es todo el día sol, sol y más sol”, explica la portavoz de los familiares.

En este sentido, desde la AFA indican que las medidas del organismo autonómico, ante el aumento de las temperaturas, no van más allá de unas meras instrucciones como limitar el ejercicio físico, modificar las horas de patio, adaptar la comida de comedor, mantener las persianas bajadas, etc. "Ideas que se llevan aplicando desde el principio por una cuestión de sentido común, pero que no van a solucionar el problema del colegio prefabricado de La Patacona", afirman las familias.

"Mi hijo tiene miedo de ir al colegio"

En lo que atañe al consistorio, dicen los familiares, sí que se han sentido escuchados, y el gobierno municipal ha intentado “torpemente” ayudar con la plantación de unas moreras jóvenes que dan escasa sombra o la apertura del colegio a un palmeral colindante para que los niños y las niñas puedan jugar a la fresca.

Pero estas medidas son insuficientes, o al menos así las valora Karina. “Desde que entramos aquí hace tres años es igual. Yo soy arquitecta, he trabajado con escuelas, y me han contado que en este centro la estructura lleva paneles aislantes que no dejan entrar ni salir el calor. A eso se une la falta de sombra, mis hijos llegan muchos días con la piel roja por el calor y el pequeño, Gabriel, tiene miedo de ir al colegio. Me preocupa lo que pueda pasar en junio cuando suban aún más las temperaturas”, asevera esta arquitecta.

Frente a ello, la AFA del centro y todas las familias de los alumnos están decididos a poner en marcha medidas de protesta: "Saldremos a la calle a manifestarnos, sacaremos a los niños del colegio, iremos a la puerta de la Conselleria si es necesario, haremos lo que haga falta para que nos escuchen porque ya hemos esperado mucho, hemos agotado la vía administrativa y necesitamos una solución urgentemente.