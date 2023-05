Afronta su tercera convocatoria electoral como candidato a la alcaldía por el PSPV, después de haber culminado dos mandatos en el cargo, el último complejo y atípico.

Ha sido una legislatura complicada porque la pandemia ha sido una circunstancia histórica y hemos vivido unos años muy difíciles, tremendamente complicados. Afronto esta convocatoria con la máxima prudencia, como siempre, pero con la máxima satisfacción de haber trabajado al máximo en el día a día con las personas que me acompañan. Con el trabajo hecho, ahora toca escuchar a la ciudadanía, que es la que tiene que decidir.

Los ayuntamientos vivieron, igual que la sociedad, una pandemia, y posteriormente una subida generalizada de los precios que está afectando a los contratos para construir infraestructuras. La obra más emblemática de la legislatura, la nueva biblioteca, está paralizada. ¿Cuándo se reemprenderá?

Efectivamente ese ha sido uno de los factores que ha traído la pandemia y la guerra. Pero el caso de la biblioteca no es el único. Ahora mismo estamos asfaltando la avenida Dos de Mayo porque en 2021 una parte se quedó parada porque a la empresa no le salían los números. Cerrar un contrato e iniciar uno nuevo lleva muchos trámites. Y en la biblioteca ha pasado con un volumen superior. La empresa planteó un aumento del precio inasumible que no cabía en los mecanismos administrativos. La alternativa fue rescindir el contrato, y ya estamos a punto de tener el proyecto con los precios actualizados que nos permitirá reiniciar la licitación y acabar la biblioteca, cuya previsión inicial era que estuviera acabada en enero de 2023.

Y hablando de inflación, a una parte de la ciudadanía, incluso a la que tiene trabajo, cada vez más le cuesta llegar a final de mes por la subida de los precios. ¿Cómo ha reforzado Aldaia el sistema de protección social?

Hay que dejar claro que en este asunto el Ayuntamiento de Aldaia no ha estado solo. Desde 2015, el Govern del Botànic ha tenido una implicación muy importante a la hora de aproximar los Servicios Sociales a la ciudadanía, ha apostado por el municipalismo claramente, con un aumento importante de recursos humanos y económicos. Los ayuntamientos hemos podido atender mejor a la gente. No siempre es suficiente, lo sabemos, porque ahora se da la circunstancia de que incluso la ciudadanía que tiene un empleo, que está dentro del sistema, tiene dificultades. Eso ha llevado a que, además de las ayudas de emergencia, haya otras complementarias.

Otro de sus grandes proyectos es el Parc Empresarial Pont dels Cavalls. Aldaia ya tiene cinco o seis núcleos industriales. ¿Por qué otro más? ¿Qué tiene este de diferente?

-El proyecto de este polígono refleja la evolución económica de Aldaia y de la comarca. En 2007 se planeó un polígono de dos millones de metros cuadrados con lo que entonces se consideraban grandes parcelas. Desde entonces hasta ahora, ha cambiado mucho la situación. Ahora estamos hablando de un tamaño muy superior de empresas. Si en 2007 cabían 200 firmas, ahora estamos hablando de 20 o 30 negocios. En este polígono primará la parte logística, como prima en la economía. Además, se ha diseñado siguiendo los criterios de lo que la conselleria llama urbanismo productivo, que ha de seguir tres ejes: ha de ser viable, para lo que tenemos un agente principal que será el tractor, que es Consum; ha de ser sostenible y nosotros vamos a superar los parámetros marcados, y finalmente tendrá su propio Cinturó Verd, como nos gusta en Aldaia, lo que significa que su uso no solo será industrial. La idea es conectar ese polígono con el casco urbano con una vía ciclopeatonal.

Aldaia siempre ha hecho bandera de la cultural tanto con sus infraestructuras como de su programación. ¿Cuáles son los nuevos proyectos en este terreno?

El 20 aniversario del Teatre Auditori Municipal (TAMA) está siendo un momento importante porque nos ha permitido dar una vuelta más a lo que ya hacíamos en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia, sacar la cultura a la calle. El TAMA es el epicentro pero ya hay actividades en el Cinturó Verd y en la vía pública. El TAMA ya no es solo de acogida sino que sale a la calle, como el Festival de Danza. Puede haber gente que nunca haya ido al TAMA y era importante abrirlo.

El mandato que ahora se cierra ha sido también una etapa de homenajes: Abelard Comes, Juan Bau, Salomón, ...

Y si no me equivoco, también bautizamos el polideportivo Jaume Ortí con el nombre del expresidente del Valencia CF cuando falleció. Ha sido importante poder hacer en vida homenajes como el de Abelard Comes o el de Juan Bau. Es importante retornar el cariño a personas que han sido referencias. Los cuatro han aportado mucho a Aldaia. La apuesta de la corporación es claramente ser agradecidos con las personas que han llevado fuera el nombre de Aldaia.

Una de las principales carencias de Aldaia es la falta de un transporte público eficaz, problema que comparte con Alaquàs y Xirivella. Han pasado ocho años de gobierno del Botànic y, a nivel de servicio, están casi igual. No se han puesto en marcha los nuevos autobuses y el servicio de tren es totalmente deficiente. Y en este coyuntura se anuncia un metro. ¿Por qué esta zona continúa castigada?

En ocho años hemos dado pasos pero insuficientes porque llevábamos un retraso de 20 años. Los tres municipios casi sumanos 100 habitantes y tenemos serios problemas para llegar a València o conectarnos con otros pueblos. Puedo entender la dificultad de las infraestructuras y de las licitaciones pero es totalmente frustrante que ocho años después no hayan llegado las mejoras. Hay una hoja de ruta, lo que está bien, pero solo es una hoja. Respecto al tema del metro, yo creo que hay que ser prudentes con las afirmaciones a largo plazo y prefiero trabajar en el corto plazo en un problema como este. En el caso del tren, para aumentar el servicio hay que duplicar el túnel pasante y eso va a tardar años.

¿No sería más práctico y más sostenible focalizar todos los esfuerzos en exigir al Gobierno central que haga las obras necesarias para volver a tener la frecuencia y el recorrido de los trenes que Aldaia tenía en los años 90, que esperar una década o más a tener un supuesto metro?

Efectivamente, no hay que descartar ninguna posibilidad pero por eso mismo yo prefiero trabajar a corto plazo y, para ello, lo importante es que se adjudiquen ya los nuevos autobuses, que mejorarán mucho el servicio. Y posteriormente pelear para que mejore el servicio de tren, porque con ambas está la solución a corto plazo.

Otro problema crónico aún más grave que tiene Aldaia es el de las inundaciones por el desbordamiento del barranco de la Saleta, cuyo proyecto está también varias décadas aprobado y sin ejecutarse. ¿En qué situación está el proyecto en estos momentos?

Sigue atascado. En el terreno municipal, las últimas inundaciones revelaron que la valla de la estación hizo de tapón, lo que inundó la zona. Y ahora se está sustituyendo por otra que es abatible. Pero en el proyecto importante estamos atascados. Hace unos meses, la Conselleria de Territorio emitió dos informes que ponían dificultades al proyecto que tiene la Confederación Hidrográfica del Júcar. Y eso se estaba produciendo en un momento en el que hay financiación de fondos europeos para el proyecto, al contrario que en otros tiempos cuando el problema que se alegaba es que no había dinero. A raíz de las inundaciones graves del 12 de noviembre, hemos exigido que lleguen a un acuerdo. ¿Tienen que producirse daños personales graves para que actúen la conselleria y la CHJ? Se supone que la conselleria está a punto de emitir dos nuevos informes porque han tenido varias reuniones, pero pasan las semanas y no se ha producido. Con los nuevos informes, el ministerio tendrá que decidir si cambia el proyecto. Pero al final, nadie dice que no se tenga que hacer el proyecto por lo que exijo que se priorice evitar inundaciones y las vidas humanas antes que otros aspectos.

El mandato que estamos a punto de culminar ha traído a muchos municipios del área metropolitana el contenedor marrón. En Aldaia coincidió con un cambio de contenedores que generó críticas. ¿Cómo ha funcionado en Aldaia?

Es cierto que los cambios siempre son complicados. En Aldaia, los contenedores soterrados no habían funcionado del todo, como en otros pueblos tampoco. Son un modelo, quizás, para comunidades más pequeñas. Se implantaron en 2008 por 10 años y en 2018 teníamos que decidir qué hacer y si invertíamos en construir un nuevo contenedor marrón en todas las islas. En ese momento, estaban funcionando bien en otros municipios contenedores en superficie pero de mayor tamaño, que permitieran una recogida de carga lateral que es más rápida, genera menos molestias y da más flexibilidad si hay que aumentar en algún sitio, que los soterrados. Y nos decidimos por ellos.