Jesús Borràs termina su segundo mandato como alcalde de Manises, ambos en coalición de gobiernos progresistas, y aspira a un tercero como candidato de APM-Compromís. El dirigente califica de notable su gestión, considera que la inversión de Educación en el Auditorio es una oportunidad "histórica y de oro" y reprocha al PSOE su postura respecto al Pepe Sancho.

Una pandemia, una guerra... No sé qué balance puede hacer de esta legislatura

Ha sido una legislatura muy complicada. En pandemia hicimos frente no solo a las ayudas para comercios y empresas. Una de las mejores cosas que hicimos y de la más orgulloso me siento es que a los alumnos becados de comedor y que estaban todos en casa, en lugar de darles un vale de cinco o seis euros, hicimos una inversión de cientos de miles de euros y estuvimos durante muchas semanas llevando a casa de estos estudiantes la comida y la cena todos los días de la semana, de lunes a domingo. Además, hemos intentado también estar al lado de la gente y llevamos siete años sin subir los impuestos.

¿Qué nota se pone tras estos cuatro años?

Un notable. Me hubiera gustado que algunas cosas se hubieran realizado y no se ha podido. Hay que tener en cuenta que cuando hay un gobierno que no tiene mayoría absoluta, ahora somo tres partidos, hay cosas que no pueden llevarse adelante y dentro de un pacto tienes que ceder, asumir cosas de los otros partidos que igual no te gustan mucho, pero es lo que hay. Soy ambicioso , me hubiera gustado poder hacer más cosas, pero un notable sí merezco.

¿La solución al auditorio es la noticia más importante de la legislatura?

Creo que sí, pero también el nombramiento de Manises como Ciudad Creativa de la Unesco, un hito memorable para los maniseros y maniseras, y un orgullo para mí como alcalde, haber conseguido este reconocimiento mundial de un bien material que sirve como elemento vertebrador de nuestra cultura y como cohesionador de nuestra identidad. Y respecto al Auditorio, se trata de una inversión muy grande que el ayuntamiento no tiene capacidad para asumir. Es verdad que hemos mirado opciones con fondos europeos, también se lo ofrecimos a Presidencia de la Generalitat para conseguir darle una salida a una mala imagen del pueblo. Ahora tenemos una ocasión de oro para solucionarlo. Conseguir que se acabe por fin esta obra después de muchos años y que la conselleria, propietaria del edificio y que solo invierte en asuntos educativos, haya llegado a un acuerdo para que sea la subsede del Conservatorio Profesional de Danza de València es una gran noticia. Manises es un municipio con mucha afición a la danza y hay mucha gente de Manises que va a a Riba-roja o València a estudiar danza. Además se acaba un edifico que está muy deteriorado.

Pero hace cuatro años, casi por estas mismas fechas, también se anunció una solución

Hace cuatro año se hizo un anuncio, pero era más una declaración de intenciones. Ahora se pacta, se aprueba y con dinero consignado. En aquella ocasión, después de las elecciones de 2019, la conselleria de Educación se partió en dos y la parte universitaria, que era la que venía aquí, nos dijo que ese proyecto no le interesaba. Ahora sí que es la definitiva.

"No me ha gustado la postura del PSOE en el tema del Pepe Sancho. Más que votara en contra, sus formas, con palabras duras en el pleno"

En este asunto se ha encontrado con el rechazo del PSOE, su socio de gobierno junto con Podemos

A mí no me ha gustado porque en muchos casos nosotros hemos tenido que aceptar cosas que no nos gustaban. En su momento, ya hace años, se planteó que habría que buscar una salida que fuera buena para Manises, pero que el coste fuera cero. Y después de analizar todo, no había alternativa. El PSOE planteaba un nuevo ayuntamiento y hace ocho o nueve años se puso sobre la mesa, pero luego, cuando te reúnes con los técnicos, y con el PSOE delante, dijimos que solo podemos dar una solución que sea educativa y es la que hay. Si el PSOE piensa que ahí tiene que ir otra cosa... Destinarlo a un ayuntamiento es una obra muy costosa. Ahora nosotros tenemos una oportunidad histórica de acabar una obra en una zona que, además, está un poco degradada y yo creo que esto le va a dar un nivel. Van a venir 150 alumnos que van a revitalizar la zona.

"El PP ha sido más inteligente que el PSOE con el Auditorio porque ha visto las ventajas y yo creo que el PSOE se equivoca"

Por contra, han contado con el apoyo del PP, que además dice que el auditorio tendrá el uso que ellos idearon

Al PP le ha tocado la lotería. El Auditorio se quedó paralizado con ellos y ahora se va a acabar algo que no es el mismo porque en su momento era una escuela de teatro, pero podría decir que es parecido. Y todo lo que sea acabar un edificio, con el que yo me quede a medias y ahora me lo acabo otro en una línea similar, pues para ellos ya es un éxito. Probablemente en una situación como esta, el PP ha sido más inteligente que el PSOE porque ha visto las ventajas y yo creo que el PSOE se equivoca, pero bueno, aquí cada partido es libre de votar lo que considere. Más que el voto en contra, no nos ha gustado las formas y con palabras desagradables en el último pleno, porque creemos que por encima de los partidos está el compromiso que tuvimos con los ciudadanos de mantener un pacto de gobierno.

¿Tan difícil es lidiar en un gobierno de tres?

Es muy complicado. Hay que pelear mucho y hay cosas que te tienes que guardar y no decirlas.

Además del auditorio, ¿Qué otros logros del mandato pone sobre la mesa?

Hemos conseguido concluir la oficina de turismo en la antigua estación de Renfe y también la piscina de verano, que tiene ya una vida de 40 años, pero estaba ya muy deteriorada y requería hacer un esfuerzo de 1,3 millones. También se han hecho otras inversiones, por ejemplo, en el río que se está haciendo una actuación muy importante y creo que queda un año para ver un cambio fundamental.

¿Y qué se le ha quedado en el cajón?

La piscina cubierta. Desde los dos tres primeros años de vida, con el inicio de siglo, ya empezó a tener problemas muy serios. Con la pandemia se tuvo que cerrar y luego era imposible su reapertura porque ni los técnicos de la empresa ni del ayuntamiento daban garantías porque ya había problemas estructurales serios. Ahora tenemos el proyecto de la piscina nueva y está por encima de los cuatro millones de euros. No podemos hacer una piscina como la que se hizo en su momento, que ya se sabía que en 5 o 6 años iban a haber problemas y que duró ni quince años. Nos hubiera gustado hacerla pero se juntó con la actuación en la piscina de verano y el dinero del ayuntamiento es el que es.

Una de las cuestiones afirma que lastra la gestión de su gobierno es la herencia del PP.

Entramos con una deuda de 17,6 millones y ahora es de 9. Lo que no sabemos es la parte de imprevistos que nos puede venir de expropiaciones por PAI anulados, como Gran Manises o Obradors, y todas las sentencias que vienen son a pagar. Estamos hablando de 14 millones de euros pagados por esa gestión. Eso significa más de un millón y medio anual, que para un ayuntamiento como este….

Ha habido cambio de cartel en el PSOE y PP, usted repite, también Podemos, ¿Qué horizonte vislumbra?

Yo estoy convencido que volverá a haber otra vez un pacto de progreso. Y yo, ya que me presento, quiero ser de nuevo alcalde. Tengo ego y me gustaría acabar cosas que me hacen especial ilusión, pero la pandemia lo ha paralizado. Lo principal es que haya un pacto progresista por encima de que sea alcalde.

"Compromís ha acertado con la elección de Baldoví y creo que va a sacar mejores resultados que en 2019"

¿Pasará factura a nivel municipal la ausencia de una persona como Mónica Oltra?

Yo creo que el tema de Mónica Oltra está asumido y yo creo que Compromís, aunque yo tenía algunas dudas, ha acertado eligiendo Baldoví, una persona muy conocida y bien valorada políticamente. Lo de Mónica Oltra ya hablaremos cuando acabe pero reconozco que es una persona que ha trabajado mucho sobre la inclusión y la discapacidad. El cambio que se ha producido es brutal y la inversión en dependencia es una barbaridad.

¿Y a nivel autonómico?

Yo creo que con la figura de Baldoví, Compromís va a sacar mejor resultado que hace cuatro años.

"Con una gestión pública, el área sanitaria de Manises funcionaría mejor"

¿Verá como alcalde la reversión del Hospital de Manises?

Como alcalde o no, pero eso así será. La sanidad no es un negocio sino un derecho. La sanidad siempre será deficitaria si quieres una buena sanidad. Y tienes el ejemplo de que cuando se trata de casos complicados rápidamente se deriva al paciente a la Fe o el Hospital General, ¿Porqué? Pues porque tienen medios que otros no tienen. Aquí, en la organización, la concesionaria no ha estado muy acertada y con una gestión pública hubiera sido mejor. Y la reversión del Hospital de Manises, la veré como alcalde, claro que sí.