"La sanidad mejorará con la reversión de Manises"

La notificación oficial a la gestora del Hospital de Manises de que el 7 de mayo de 2024 expira la concesión del área de salud, que incluye 14 poblaciones y 202.000 usuarios, ha sido acogida con satisfacción y felicidad por los tres alcaldes y una alcaldesa de los cuatro municipios de l’Horta incluidos en el departamento manisero.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, admite que es «uno de los días más felices desde que soy alcalde de Mislata». Para el socialista «termina la etapa en la que el PP destruyó lo público, una época oscura y terrible para Mislata», y resaltaba que el gobierno de Ximo Puig «ha cumplido su palabra» y el Hospital de Manises «será público». El alcalde asegura que la sanidad «debe ser pública porque es una garantía de dar cobertura sanitaria a una persona sin mirar los recursos que uno tenga». Según Bielsa, «la sanidad en Mislata irá muchísimo mejor cuando la gestión sea pública, dependiente de la Generalitat para que nuestra sanidad no dependa de los intereses empresariales y económicos de una empresa. Es una reivindicación de hace más de una década y una gran noticia para Mislata y los ciudadanos en general».

El alcalde de Manises, Jesús Borràs, recuerda que han pedido en numerosas ocasiones la reversión que «por fin verá la luz pronto». El también vicepresidente del Consejo de Salud del área de Manises resalta que «he sido el único alcalde de toda el área de salud que ha estado a todas las concentraciones de la plataforma Ciudadana por una Sanidad Pública y de Calidad». Por tanto, Borràs asegura «es una batalla que hemos conseguido ganar entre todas y todos y, encabezada por el gobierno del Botànic, toda el área de salud pasará a ser 100% pública mejorando la atención, los servicios sanitarios y la atención primaria». El dirigente de Compromís concluye diciendo que la sanidad «no es un negocio, es un derecho; no se vende, se defiende».

Por su parte, Carmen Martínez, alcaldesa de Quart de Poblet, coindice en que «llevamos mucho tiempo esperando este momento. Quince años después de que el partido popular privatizara la salud de nuestro departamento, el gobierno socialista ha cumplido su promesa». Así, asegura que en 2024 «tendremos más trabajadores sanitarios, más servicios y más sanidad pública, y para ello es necesario revalidar el gobierno de Ximo Puig, que es el único que va a garantizar que dentro de una año la reversión se haga efectiva».

Por último, Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, sostiene que el inicio de la reversión «es una noticia importantísima por lo que confío en que la ciudadanía sea sensible a esto y entienda el riesgo que con el Botànic está garantizado que el sistema público recupere este hospital y esta área pero el tema está en riesgo si se produce un cambio político en el Consell».

Los colectivos vecinales celebran la reversión tras años de movilizaciones

Julián Martínez era el presidente de la coordinadora de las asociaciones de vecinos de Mislata en plena época de movilizaciones contra el hospital de Manises. “Por fin ha dado resultado nuestra lucha ciudadana. Que el hospital fuera público era lo que tenía que ser”, afirma. El mandatario vecinal admite que han tenido que “pasar muchos años y no se ha podido revertir antes. Firmaron aquel contrato de tal manera que no podía revertirse”. Sobre las movilizaciones de aquella época recuerda que “nunca había salido tanta gente a la calle en Mislata, cortando las calles y concentrándonos frente a la Generalitat”, relata. Martínez explica que “solo puse mi granito de arena y estoy muy contento porque se ha cumplido con lo que realmente queríamos, que la sanidad vuelva a ser pública”. El que fuera dirigente vecinal aprovechó para agradecer “la lucha del alcalde de Mislata por la sanidad pública”.

José Navarro, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Departamento de Salud de Manises, se mostraba “satisfecho” porque “el primer objetivo que nos marcamos lo vemos cumplido”, para añadir que “ya era hora de que no se hiciera negocio con la sanidad”. El colectivo recuerda que la reversión “ha sido uno de los puntos clave de nuestras concentraciones porque no es de recibo que Sanitas tenga beneficios millonarios y los centros de salud presenten muchas carencias”. Desde la plataforma esperan que una vez concluya la reversión “se aplique una Sanidad de calidad y se atiendan nuestras reivindicaciones y se acometan mejoras, como que no tengamos que esperar semanas para que nos atienda nuestro médico de cabecera o que el ascensor del ambulatorio esté averiado más de un mes”.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aldaia y el movimiento vecinal han acordado poner en marcha un grupo de trabajo para hacer el seguimiento del proceso de la reversión. En este sentido, destacan que la atención sanitaria en el municipio ha sufrido un gran retroceso durante estos años de gestión privada, con el desmantelamiento del centro de especialidades.