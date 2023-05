Los pasos a nivel que desatan el enfado vecinal

Los alcaldes de Alfafar y Sedaví salieron el pasado miércoles satisfechos de su reunión con Adif: tras décadas exigiendo el soterramiento de unas vías del tren que atraviesan en dos estos municipios, el ministerio se comprometía a estudiarlo pero, sobre todo, a dar una solución urgente a un paso a nivel que cada año se cobra varios muertos. Una pasarela peatonal y un túnel para los vehículos.

Este cruce no es el único en la C. Valenciana. Hay cientos de norte a sur y algunos tampoco revierten especial peligrosidad. Pero, por contra, hay otros que ponen en pie de guerra a vecinos y políticos no solo por el riesgo que comportan para quien lo cruza sino también por la división que genera.

En Cullera, por ejemplo, existen tres pasos a nivel considerados peligrosos y el consistorio insiste reiteradamente en reclamar su eliminación. Son los pasos a nivel Dels Borrons, Xafarines y el de la Partideta, cercanos todos a la estación de Renfe. En los dos primeros se han iniciado las obras para poder suprimirse. El proyecto de supresión del tercero de ellos, y quizás el más temido por el tránsito que genera al encontrarse cerca del polideportivo, está en la actualidad paralizado tras no pujar nadie para su adjudicación. Un tren arrolló allí hace apenas dos meses el vehículo ocupado por dos jóvenes. Los sobrecostes generados por la inflación han desanimado a las constructoras. Hoy está a la espera de una nueva licitación.

A pocos kilómetros de allí, el Ayuntamiento de Sollana también pelea para eliminar un paso a nivel que ya ha registrado muchas incidencias. Y sin salir de la Ribera, Benifaió todavía espera que se adjudique la supresión del cruce situado en el camino al cementerio. El proyecto acumula años de retraso. Por su parte, en la línea de Metrovalencia que cruza la comarca, todavía existen puntos con riesgo en Alginet, Carlet o Alberic.

Municipios sembrados de vías

La línea 2 de Metrovalencia discurre por el municipio de Paterna, con un trazado de media docena de paradas y una decena de pasos a nivel. Los vecinos llevan más de veinte años reclamando mejoras de seguridad y supresión. Las reivindicaciones de la federación para exigir la instalación de barreras peatonales ha crecido desde hace una década tras la muerte de un joven saharaui de acogida, arrollado por un convoy en 2013. En 2019, se anunciaba un acuerdo entre el consistorio y FGV para mejorar la seguridad de siete pasos a nivel. Esa medida se complementaba con la supresión de los otros cuatro mediante un túnel en la carretera de Manises. Nada se ha ejecutado. En 2021, una mujer falleció en el paso a nivel del barrio de Santa Rita.

Más suerte tendrán los vecinos de Almàssera, Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Museros, Massamagrell, la Pobla de Farnals y Rafelbunyol, todos ellos afectados por el paso de la Línea 3 de Metrovalencia. Tras años de quejas y reivindicaciones, FGV anunciaba hace un par de meses una inversión de 85 millones de euros para mejorar la seguridad. Menos suerte tienen los vecinos de Godella, que tienen tres pasos a niveles en este municipio y con Burjassot. Tras la tragedia de Alfafar, también reclaman soluciones.