Adiós a KUM, la mítica discoteca de Manises. Las máquinas han iniciado ya el derribo de la nave que durante décadas albergó el local de ocio nocturno y durante estos días quedará reducida a escombros.

Cerrada desde hace más de 17 años, la discoteca se vio afectada por un Plan de Actuación Urbanística impulsado por el Partido Popular de Manises, que contemplaba en el Barri d’Obradors un proyecto de más de 700 viviendas, además de espacios y dotaciones públicas. De hecho, cuando a mitad de la década del 2000 se dio a conocer el PAI, la intención del ayuntamiento era preservar la parte de la superficie de la sala original del recinto para celebrar conciertos y que la l’Artística Manisense se asentara allí.

El Ayuntamiento de Manises aprobó en 2021 un plan para la demolición de media docena de naves situadas en el antiguo barrio de Obradors, por más de 300.000 euros. El consistorio decidía actuar ante los «importantes daños» que sufren las cubiertas de los inmuebles y «que ponen en peligro su estabilidad e integridad, desprendimientos de cascotes sobre la vía pública y/o vandalización y abandono, requiriendo una intervención ineludible que garantice la seguridad vial». A finales de 2021, si iniciaron los primeros derribos, pero KUM ha sobrevivido año y medio debido a la tramitación de distintas autorizaciones, ya que el edificio conservaba placas de amianto y se requería además de los permisos de las empresas de servicios de luz o telefonía. Por fin, desde finales de la pasada semana se han iniciado los derribos y las palas ya han alcanzado la mítica discoteca KUM.

KU Manises fue uno de los referentes del panorama musical de la comarca. Durante más de dos décadas, el local situado en la Avinguda Tramvies se convirtió en parada obligatoria para los amantes de la noche, ya fuera por su ambiciosa programación de conciertos como por sus sesiones del tecno de cada década. El edificio fue construido en los 50 convirtiéndose en el casino de Manises. Posteriormente pasó a ser discoteca, primero bajo el nombre de The Central, pero fue con KU Manises y con KUM, renombrada como la “catedral del remember”, cuando se ganó un espacio en el ocio nocturno.

Bandas de una época

Durante las décadas de los 80 y 90, e incluso en los primeros años del siglo XXI, Ku fue escenario de las actuaciones de algunas de las bandas más populares de la época, tanto a nivel nacional como internacional. En la época en la que en València dominaban Garaje y Arena o, en menor medida, Gasolinera y Tropical, Ku logró convertirse en una alternativa de extrarradio y atraer a grupos como The Waterboys, The Mission (en Manises ofrecieron su primer concierto en España), The Essence, Immaculate Fools, The Silencers, New Model Army, Blind Guardian, Then Jerico, Somewhere Over England, Barracudas o Green on Red. Y además de infinidad de bandas valencianas, por su escenario también pasaron Héroes del Silencio, Golpes Bajos, Gabinete Caligari, Los Elegantes, Los Ronaldos, La Dama se Esconde, Def con Dos o Duncan Dhu.

La desaparición de KUM se une a la de otras salas como The Face o Arabesco, que también acabaron convertidas en montañas de escombros. Distrito 10 o Arena Auditorium se reconvirtieron en aulas de formación o en supermercado, mientras que otras como Bananas sigue abandonada y objeto de expolio. Por contra, salas míticas como Chocolate o Spook han reabierto sus puertas al calor del resurgimiento de la Ruta del Bakalao.