En su despacho de alcaldía, vestido con vaqueros y americana, con un pin de Compromís en la solapa, nos recibe Jesús Monzó, alcalde de Catarroja los últimos ocho años, aunque más que un alcalde asegura que la gente le sigue viendo como «un xic del poble».

Termina su segundo mandato con la vara de mando, ¿está satisfecho?

Creo que hemos estado a la altura en esta última legislatura que ha sido muy compleja por la pandemia, y donde nos enfocamos en ayudar sobre todo a las empresas y al pequeño comercio, que económicamente lo estaban pasando mal. Echando ya la vista atrás desde 2015, cuando entré como alcalde, hemos avanzado en el cambio de modelo que queríamos, ya que Catarroja era una ciudad que se proyectaba como ciudad dormitorio, con el PAI Nou Mil·leni como abanderado, una tasa de paro muy elevado y una deuda altísima. A día de hoy tenemos una deuda prácticamente inapreciable, a 1.000 personas más que en 2015 trabajando y con obras importantes en la vía publica, que dejan encaminada la ciudad hacia un modelo más sostenible y habitable.

Ese cambio es el que reflejará el nuevo PGOU, ¿qué falta para ser aprobado?

El proceso ha sido lento porque hay que recordar que el antiguo Plan urbanístico estaba enfocado al PAI Nou Mil·leni y tenía detrás a Llanera y muchos intereses económicos. El ayuntamiento no iba a hacer nada hasta que se resolviesen todos los recursos judiciales que incluso han llegado al Supremo. Ahora los tribunales ya han tumbado Nou Mil·leni y solo falta por aprobar un documento que protege la identidad de una ciudad como Catarroja, poniendo en valor el Port, la marjal y la huerta, y sabiendo que no va a crecer mucho más por encima de los 30.000 habitantes que tenemos ahora. La población creo que quiere esa ciudad.

En ese modelo de ciudad amable, ¿la transformación urbanística en los barrios históricos cree que está siendo entendida por los residentes que son en gran proporción gente mayor?

Queremos tener una ciudad para caminar. Los coches son un problema y los cambios de mentalidad en una sociedad no son fáciles de digerir, por eso estamos ofreciendo muchas alternativas de estacionamiento. Somos el gobierno que más plazas de parking ha creado y prácticamente gratuitas. Pero en zonas como El Raval o Les Barraques, que son las más degradas, no podemos permitir que una persona no pueda salir con el carrito del bebé de su casa porque tiene un coche aparcado delante y la acera es estrecha, o que no pueda pasar un camión de bomberos si ha un vehículo aparcado. Por eso la plataforma única es la mejor opción junto con alternativas como el estacionamiento para residentes con tarjeta que vamos a implantar como prueba piloto. Creemos que es una buena forma para revitalizar esos barrios.

¿Y están funcionando esos cambios para atraer a más residentes?

Sí, también gracias a la bonificación del ICIO que impulsamos desde el ayuntamiento, se están reformando más casas y también se están reconvirtiendo bajos comerciales, que no tienen salida, en vivienda, lo que en estos barrios es muy importante, ya que son fincas sin ascensor y estos bajos facilitan la vida a las personas con problemas de movilidad.

¿Es la renovación del Port la puerta de entrada del turismo ?

El nuevo Plan Especial del Port que estamos realizando va a servir principalmente para recuperar la autoestima como pueblo. Somos un pueblo de Albufera, de tradiciones, y debemos recuperar nuestra esencia que nos diferencia del resto, y eso es lo que tenemos que proyectar afuera, un turismo muy concreto, sostenible, respetuoso, que respete también aquello que hace posible que su entorno esté. Hay que proteger el entorno, no podemos masificar.

¿Cuándo abrirá el nuevo centro de salud ?

Es el centro de especialidades más grande de la comarca y está costando. La parte nueva ya está acabada y ahora se está rehabilitando la vieja con mejoras en eficiencia energética. La previsión de conselleria es que abra a lo largo de este año.

Las obras que sí han acabado son las del Espai Jove, ¿una reivindicación por fin cumplida?

Los jóvenes eran los grandes olvidados y por fin van a tener un espacio que merecen. No solo con eso, también ofrecemos otras alternativas culturales y de ocio, por ejemplo con los "diumenges al parc", que está teniendo un gran éxito, evitamos que la gente se vaya de Catarroja los domingos a Valencia o al paseo marítimo. También estamos reformando la casa de la Cultura y la idea es en el salón de actos volver a hacer cine. Catarroja tenía cuator cines y ahora ninguno.

Losa jóvenes ya tienen su espacio, ¿Cuándo lo tendrán los mayores?

Ese es el otorgan eje de nuestra política. Si seguimos en el gobierno esperamos poder comenzar las obras de les Escoles Velles, en el conocido como Espai Barraques. Pero también hemos recuperado este mandato l'Arroser como concepto de casino, ya que Catarroja contaba antes con tres que desaparecieron.

¿Siguiendo con reivindicaciones, será posible tener un acceso desde la V-31 sin pasar por el polígono?

Está claro que no somos Ikea, que lo consiguieron en tiempo récord, pero Catarroja, con 30.000 habitantes, merece tenerlo. Sabemos que es costoso y que la ampliación de carriles en la Pista de Silla planteada por el Gobierno no es la alternativa, por eso la hemos rechazado. Eso significaría más coches más tráfico iba justo en contra de todas las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de favorecer una movilidad sostenible, con más carriles bici y mejoras en el transporte. Pero seguimos trabajando en propuestas para tener un acceso merecido. También para tener un acceso directo y señalizado al Port de Catarroja.,

Siempre ha sido alcalde de un gobierno de coalición, ¿volvería a pactar con el PSOE?

Nosotros, Compromís, queremos gobernar no por ocupar el sillón sino para cambiar el pueblo. Aunque somos dos partidos diferentes, el PSOE y nosotros queremos un modelo de ciudad parecido y yo intento ser muy respetuoso con sus áreas. Han sido pocas las fricciones que hemos tenido.

Una de ellas fue su rechazo a la ordenanza de abolición de la prostitución.

No se puede plantear una ordenanza tipo, sin consenso, y sin trabajar bien en las soluciones para Catarroja. Multar al putero no elimina la prostitución, induce a otro problema que es la clandestinidad.

¿Y cómo cree que se debe combatir?

Compromís presentará alegaciones al PGOU para prohibir dar licencias de pub a locales en el polígono que en realidad son prostíbulos encubiertos. También creo que hay que hay que hacer un estudio más exhaustivo, no solo de municipio, sino de Mancomunitat, para dar una solución conjunta. Es algo muy complejo y complicado para presentarlo como moción, es algo más transversal. Esto no es cosa de partidos. Se ha planteado así desde el gobierno, como un enfrentamiento entre las áreas de Justicia e Igualdad, que se ha trasladado a los municipios.

¿Echó en falta más apoyo de su socio en el caso del "supuesto cumpleaños " en pandemia?

Cometí un error y pedí perdón, como cualquier otra persona, pero creo que se me atacó personalmente desde la Policía Local, filtrando informes a la prensa, en unos momentos en los que se estaban negociando las condiciones laborales. Ahora ya está todo solucionado, estamos apunto de firmar la RPT. Si algún partido quiere obtener rédito política por un error que cometí en toda la legislatura, pues me da pena, la verdad.

¿Cómo ve a Compromís en estas elecciones?

A nivel local lo veo muy consolidado y creo que se considera como el partido del pueblo. Y a nivel autonómico, aunque el proceso de Mónica Oltra ha sido duro, también ha servido para comprobar que hay más gente que es capaz de liderar el proyecto. Con Baldoví, y con personas como Rafa Climent, que creo que ha sido un conseller ejemplar, incluso se podrían igualar o mejorar los resultados que hemos tenido en las últimas elecciones autonómicas

