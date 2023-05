La Junta Electoral de Zona de València ha archivado dos reclamaciones presentadas por Joan Carles Puchalt, representante de la Federació Política Decidix (Avant Albal), contra el alcalde de Albal, Ramón Marí. La formación se quejaba por la presencia del primer edil en la celebración de la comida del Hogar de jubilados y pensionistas, también de la difusión en los medios de comunicación municipales. Desde el ayuntamiento, defienden que Ramón Marí, en calidad de presidente de los jubilados, "tomó la palabra para subrayar la importancia del papel de los mayores", con expresiones como "estamos llenos de vitalidad y de experiencia para saber tomar decisiones sabias. Eso somos nosotros”. Esas palabras se recogieron en un vídeo que se difundió en las redes sociales del consistorio, "en el que alcalde salía 15 segundos, del total de la edición (1’’49), dedicados a mostrar a las más 250 personas mayores que disfrutaban del evento anual consolidado en el calendario local", insisten fuentes municipales. La Junta Electoral considera que la comida fue "acto privado que no estaría incurso en ninguna prohibición".

La segunda reclamación ante el órgano electoral se refiere a la sesión informativa del proyecto “Caminos escolares seguros”, que acogió este lunes el salón de plenos y donde se invitó a todas las formaciones con representación en el Ayuntamiento. La Junta Electoral considera que esta cita, a la que acudieron representantes de los centros escolares públicos y privados, que han podido participar en la redacción del proyecto, “es un evento de participación e información a la ciudadanía, realizado desde hace dos años y que forma parte del desarrollo normal de la Administración”.

El alcalde Ramón Marí informó a los presentes de la impugnación del acto, por parte de Avant, ante la Junta Electoral de Zona. “El Secretario municipal está pendiente del dictamen, si nos comunican el alzamiento, desconvocaremos la sesión”, dijo. En ese momento, la portavoz de la formación aludida, que no debía intervenir, exclamó “este proyecto fue una iniciativa de Avant y desde el día 4 de abril que se convocaron elecciones no se pueden celebrar actos, no lo decimos nosotros, lo dice la ley de régimen electoral”.

Duro ataque de Marí contra Avant Albal

“¿Quién hace política de qué?”, se ha preguntado hoy Marí que lamenta “la bochornosa manera de hacer oposición de Avant Albal y de su portavoz y el espectáculo que protagonizó ante los directores, directoras y representantes de las AMPAS presentes –sólo había una persona de Albal-, les tuvimos que pedir disculpas”. El alcalde admite que "les tiene acostumbrados, a saber de todo y a interpretar la ley a su antojo, pero no deja de sorprendernos la inquina personal que vengo sufriendo por su ansiedad política por llegar a la alcaldía”, concluye.