"Fuimos los primeros en tener el primer concejal transexual de España, que se hormonó, que lo pagamos nosotros todos de nuestra seguridad social, con nuestros impuestos; a mí no me importa lo que sea o quiera dejar de ser, a mí lo que me importa es dónde va destinado nuestro dinero. A nadie nos han preguntado si nos parece mejor destinarlo a una persona para que se hormone o si se destina a un niño que padece tema bucodental". En estos términos se refiere el candidato de Vox Paiporta, Daniel Furió, en un vídeo publicado en la cuenta de Facebook del partido ultraderechista, aludiendo directamente a Guillem Montoro, que con Compromís, se convirtió en el primer concejal transexual de España, entre 2018 y 2020.

Un "mensaje de odio" que rápidamente ha sido recriminado desde las filas de Compromís Paiporta. El partido exige a Vox, que "retire de inmediato el video publicado en sus redes sociales en el que se propaga un gravísimo mensaje de odio contra el colectivo LGTBI en general, y contra su candidato y ex-concejal, Guillem Montoro, en particular". Y no solo intenta desacreditar al que fuera concejal de Igualdad y Bienestar Social, Guillem Montoro, que por cierto forma parte como número 19 de la lista de candidatos propuestas por el alcaldable, Pep Val, sino que Furió también ataca directamente al colectivo LGTBI de "basura rastrera". «Alzamos la voz ante los ataques ultras y las agresiones, en este caso, y de momento, verbales, contra nuestro compañero, Guillem Montoro, un pionero y un emblema de una Paiporta inclusiva» Pep Val - Alcaldable por Compromís Paiporta Estas graves afirmaciones se han producido en un acto electoral, ante militantes de la formación de extrema derecha, este 4 de mayo, en un acto en que Furió, estaba acompañado por la síndica ultra a las Cortes, Ángeles Criado, y por la número 3 en la lista local, Marta Hernando. El primer teniente de alcaldía, concejal de Hacienda y candidato de Compromís, Pep Val, ha afirmado que «alzamos la voz ante los ataques ultras y las agresiones, en este caso, y de momento, verbales, contra nuestro compañero, Guillem Montoro, un pionero y un emblema de una Paiporta inclusiva». Compromís per Paiporta «no toleraremos los ataques contra el colectivo LGTBI, vengan de donde vengan». Val ha expresado toda su solidaridad con Guillem Montoro y con el colectivo de personas LGTBI, de Paiporta y de todo el País Valenciano y de España: «Paiporta es un pueblo acogedor, inclusivo, que avanza hacia la igualdad, que respeta y valora la diferencia, y que no comparte el odio que expresan los intolerantes de VOX». Llamamiento a todos los partidos para unirse contra Vox Compromís per Paiporta, además, hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas paiportinas y de la corporación municipal, para que se comprometan a «mantener al margen de la vida social y política local a los intolerantes y a los que solo entienden el lenguaje del odio». Especialmente, Val ha reclamado el pronunciamiento público del Partido Popular, que es quien, como ya ha expresado por activa y por pasiva, «regalará las llaves del Ayuntamiento a los ultras de VOX en caso de que les den los números para gobernar juntos», ha concluido Val.