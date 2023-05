La comisión de agricultura, pesca y alimentación ha debatido una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural a instancia del diputado de Compromís Joan Baldoví sobre la adaptación normativa de la denominación de la horchata de chufa en sintonía a las recomendaciones de la OMS. La propuesta plantea la necesidad de realizar un cambio normativo que permita nombrar horchata también a la horchata sin azúcar y no haga de decirse con otras denominaciones como bebida de chufa. La propuesta ha sido aprobada con una enmienda del Partido Popular que no modifica el sentido de la iniciativa.

Conxa Villena, la candidata a la alcaldía de Alboraia de Compromís valora «es un tema que nos ha ocupado desde que trabajaremos para conseguir que se redujera el IVA de la horchata, estamos muy contentos que la comisión de agricultura haya aprobado la propuesta de nuestro diputado, porque es una reivindicación histórica del sector como ha recordado Joan Baldoví en el debate de la comisión, un tema que está pendiente desde hacía 12 años».