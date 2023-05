“Oí un fuerte golpe y pensaba que había sido un pájaro que se había chocado, pero me asomé al balcón y vi encima de mi aparato de aire acondicionado un cascote enorme que se había desprendido de la cornisa del balcón de arriba. Imagina si no lo para y cae al suelo y le da a alguien en la cabeza”, señala una vecina de una de las fincas del conocido Grupo L’Horta que pertenecen a la EVHA "Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol).

El problema es que no es el primer cascote que cae. Ya hace año y medio se cayó otro , “y aunque nos dijeron que vendrían a repararlo aún estamos esperando”. La única solución que han planteado de momento es vallar la zona. “Pero sigue sin ser seguro. Me quejé a la Policía Local porque las vayas estaban mal colocadas y podrían caer cascotes a los coches aparcados, y lo que han hecho es ponerla aún más grande y arrimarla a la pared, así que ahora pueden pasar los peatones. No se dan cuenta que aquí vive mucha gente con niños y que no podemos seguir con este miedo en el cuerpo”.

La situación de esta finca la conocen tanto el Ayuntamiento de Paiporta como la EVHA. Las reclamaciones que han puesto los vecinos en la concejalía de Urbanismo no llegan a ningún puerto “pues le pasan la pelota a la EVHA, ya que dicen que ellos no pueden actuar porque no son los propietarios”.

La persona mediadora de la EVHA con los vecinos también conoce el caso. “En febrero les amenazamos con ir a los medios y vinieron enseguida y nos prometieron que repararía el agujero de hace año y medio, ya que la vecina no puede salir al balcón con el agujero que tiene. Pero no aparecen. En cambio cuando se vacía un piso, enseguida vienen a rehabilitarlo o adecentarlo para volver a ocuparlo”, explica.

El conocido grupo l’Horta lo forman cuatro fincas de unas 20 puertas, llegando a ser entre 60-70 vecinos y fueron construidas aproximadamente hace 40 años. Son viviendas sociales ocupadas por familias en riesgo de exclusión, y ya en febrero de 2021 el consistorio anunció que había llegado a un acuerdo con la Entidad para mejorar la situación de estas viviendasy comprobar su situación de legalidad y habitabilidad.

Trámites burocráticos

Tanto la EVHA como el Ayuntamiento de Paiporta son conocedores de la situación de estas fincas y del último desprendimiento ocurrido este pasado sábado. Sin embargo parece ser que la tramitación burocrática está retrasando el inicio de los trabajos de reparación y consolidación de los adoquines de los balcones que se están desprendiendo. Desde la entidad valenciana afirman a Levante-EMV que "la actuación sobre balcones está encargada a nuestra empresa de mantenimiento desde abril. No han empezado porque están esperando el permiso municipal de ocupación de vía pública. Se ha añadido a la petición el nuevo incidente en el balcón, que se atenderá conjuntamente con el otro y tras est eúltimo desprendimiento se les ha insistido en la necesidad de actuar de inmediato".

Te puede interesar: L'Horta El desahucio del hombre que se suicidó en Paiporta ya se intentó ejecutar la semana pasada

Desde el consistorio, sin embargo, afirman que esa petición a la que alude la EVHA fue realizada el pasado martes 9 de mayo, y que para dárselo se les requirió a la empresa un informe con datos de ejecución, básicamente se le pidió la fecha de inicio de las obras, "que aún no han entregado".

El gobierno de Paiporta recuerda que el primer requerimiento municipal a la EVHA sobre el grupo l'Horta data de 2020 y en febrero de 2023, ante la inacción, se le envió una reiteración de la orden de ejecución de las obras de reparación. "El Ayuntamiento está sensibilizado con la situación de las viviendas y está poniendo todo de su parte para que se solucione el problema", afirman desde el consistorio.