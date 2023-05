Benetússer avanza en su estrategia de gestión de residuos con la instalación de 22 nuevos contenedores de vidrio para reforzar el reciclaje en puntos clave de la población. Esta medida, llevada a cabo a través de Ecovidrio, forma parte de la planificación establecida en el Plan Local de Residuos en el que se determinan las líneas de actuación a nivel municipal hasta el 2027 en materia de reutilización, reciclaje y optimización de la recogida separada. Con este objetivo, y en cumplimiento de la normativa europea y de los ODS de la Agenda 2030, primeramente han sido analizados los contenedores de recogida selectiva de las cuatro fracciones más representativas en Benetússer, como son el resto, los envases, el papel/cartón y el vidrio, para adecuar su cuantía al ratio medio de habitantes por contendor de la Comunitat Valenciana y de España. “A través del Plan Local de Residuos tenemos una ruta marcada para adecuar, no solamente nuestros servicios para avanzar en la recogida y gestión de los residuos que generamos, sino también en un cambio profundo de hábitos para reducirlos e implementar la economía circular más sostenible y limpia en nuestro municipio”, señala la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz Portero.

¿Dónde se instalarán?

A partir de dicho Plan, a finales de semana también se instalarán siete contenedores de envases en los cruces de c/ Almirante Ciscar con c/ Pintor Sorolla, c/ Pintor Ribera con 9 d’Octubre, c/ Els Furs con avenida Camí Nou, c/ Jaime I con Pintor Sorolla, Paseo del Calvario con c/ Murcia, c/ Ausias March con c/ San Roque y, por último, en c/ Valencia.

Tras su puesta al día con las fracciones mayoritarias, el consistorio benetusino comenzará la implantación del contenedor marrón en toda la población, una acción que irá acompañada de una potente campaña de sensibilización ciudadana como paso imprescindible para el cambio de hábitos de la población.