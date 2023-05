El cruce de acusaciones entre Compromís y PP continúa tras la última protesta por el puerta a puerta, centrado básicamente en definir el éxito de la misma. Mientras que los populares, que apoyaron la manifestación, aseguran que fueron un millar, los que ocupan actualmente la alcaldía aseguran que no fueron más de 400 y que fue un fracaso.

La denuncia de Compromís Horta Nord, a través de su secretario, Vicent Grande, afirmando sobre "la estrategia tóxica" que estaba llevando a cabo el PP local para movilizar a los vecinos en contra del sistema de recogida de basura puerta a puerta impulsada por el gobierno municipal ha tenido respuesta por parte del portavoz del PP y también coordinador comarcal, Pedro Cuesta.

Cuesta aclara que el Partido Popular no tiene nada que ver con una Plataforma Ciudadana apolítica, nacida del pueblo y formada por personas de ideologías muy diversas, "lo que sí es cierto que el PP apoya totalmente sus reivindicaciones y nunca nos hemos escondido". "La manifestación que usted pretende minimizar, fueron cerca de mil personas, solo que la foto que usted envió a los medios era antes de que llegaran todos los manifestantes a la plaza", aclara, en alusión a una imagen realizada desde una azotea enviada por Compromís para certificar la poca asistencia a la manifestación.

El portavoz popular recuerda que no solo han habido varias manifestaciones a parte de esta, sino que además se han recogido más tres mil firmas en contra. A su vez, ha confirmado que el PP Meliana votó a favor del Plan local de residuos "porque era obligatorio tener uno, pero no del sistema Porta a Porta" . Cuesta alude directamente a Grande: "Usted como concejal de Emperador, es conocedor de un informe (SOLUMED Respuestas Integrales), que dice que este sistema no es el adecuado para esta comarca, y usted es conocedor porque afectaba a “su” municipio y que lo que está consiguiendo su partido es enfrentar a unos vecinos con otros", avisa

El portavoz popular, que no opta a la alcaldía, habla en clave electoral al asegurar que "Compromís está nervioso en Meliana porque han hecho las cosas mal, porque tenemos un alcalde que se gasta más de 900.000 euros al año en pagar un sistema de recogida que ni siquiera es el recomendado, 500.000 euros más al año que el anterior sistema para ahorrarse 70.000 euros de coste, un sistema que nos hace esclavos de la basura y en definitiva un sistema que como único sistema, no se hace en ningún municipio, los sistemas mixtos sí".

100.000 euros en contenedores

También, desde el PP, consideran que la última nueva zona de emergencia de contenedores instalada por el gobierno "es una acción a la desesperada", ya que después de elecciones cerrarán para que no puedan usarse de forma habitual,. "Luego si el sistema iba tan bien, ¿por qué se gastan más de 100.000 euros en estas nuevas zonas? La diferencia entre su partido y el PP es que nosotros no imponemos, contamos con las personas, les escuchamos, aprendemos de ellas, tenemos sentimiento de pueblo y tenemos una magnífica candidata como es Trini Montañana, que además de todo ello, vive por y para Meliana. Por eso ustedes están nerviosos, porque su gestión ha sido pésima, porque Josep Riera ha mandado callar al pueblo en más de una ocasión, porque asiste nervioso a los Plenos y los finaliza cuando no sabe que decir, porque Meliana no les quiere, porque queremos liberta", concluye.