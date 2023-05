Las elecciones municipales son una gran oportunidad para participar en la vida pública, a través del voto. Así lo defienden musulmanes del centro islámico de Torrent, quienes hacen un llamamiento a esta comunidad a acudir a votar el día 28 de mayo y optar por la formación con la que más se identifiquen y que mejor defienda sus intereses y necesidades, frente a la abstención que consideran que suele darse.

Estos musulmanes defienden que la ciudadanía, cuando reside en un país que no es el de origen, y tiene un trabajo que le permite alimentar y sacar adelante a su familia, ha de implicarse en la vida pública en todas sus facetas, entre ellas, por ejemplo, el entramado asociativo. Y en este sentido, las citas electorales, especialmente las municipales, son una de las mejores fórmulas de participación.

De ahí que insten a la población que tiene nacionalidad española y, por tanto, que tiene derecho a voto, a acudir el 28 de mayo a los colegios electorales y dar apoyo a la opción política que consideren. "Igual que trabajas, tienes una sanidad y una red educativa para tu familia, tendría que ser obligado acudir a votar", valora Mustapha Kassara el Gharbaoui, quien además recuerda que "hay un amplio abanico de partidos, por lo que cada persona puede encontrar el suyo".

"Mucha gente viene para mejorar económicamente y cree que votar no va con ella. Pero esa gente tiene o forma una familia que va al colegio y que tendrá en el futuro otros intereses más allá del económico. Por tanto, la política y los partidos que gobiernan no pueden ser un tema que no les interese. Tienen que participar", insiste este musulmán vecino de Torrent que se considera "de clase obrera".

El grupo asegura que detecta "mucha indiferencia" en la comunidad islámica respecto a las elecciones frente a la movilización que sí tiene otra parte de la sociedad, por lo que llama a este colectivo, cuando tenga la capacidad legal de hacerlo, a acudir a votar en las municipales.