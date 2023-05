Carlos F. Bielsa asegura que cierra su tercer mandato al frente del Ayuntamiento de Mislata con los deberes hechos, pero pensando en mejorar la ciudad en materia de vivienda, infraestructuras y fiestas. Admite la dureza que vivió tras el accidente del castillo hinchable, resalta la sintonía con la Generalitat de Ximo Puig y apunta a la Diputación de València.

Concluye el tercer mandato como alcalde. ¿Qué balance hace de estos cuatro años?

Hemos demostrado que Mislata funciona. El balance es muy positivo. Vivimos una primera etapa de incertidumbre como consecuencia de la pandemia, donde nos dedicamos a proteger a la ciudadanía, a mejorar los servicios, y en definitiva a ayudar a la gente que más lo necesitaba en ese momento tan complejo; y ahora vivimos una etapa de éxito, de consecución de muchos de los proyectos relevantes e importantes para Mislata, que nos han costado conseguir muchísimo tiempo, reivindicaciones históricas, y por tanto, el balance global de la legislatura es muy positivo, especialmente para la ciudadanía. Hoy en Mislata se vive mejor que hace 4 años, y que hace muchos más.

El proyecto estrella de Mislata son todas las políticas para las personas"

El complejo de la piscina cubierta que se inauguraba hace unas semanas, junto con el president Ximo Puig, ¿Es el proyecto estrella de esta legislatura?

Yo creo que el proyecto estrella son todas las políticas para las personas. Es nuestra seña de identidad. Y dentro de esos proyectos, hay algunos relevantes. La piscina cubierta y el gimnasio municipal que llevábamos 30 años esperando, la residencia de la 3ª edad y el centro de día que están a punto de finalizarse, el auditorio municipal, el nuevo colegio público María Moliner, o las nuevas infraestructuras que estamos haciendo en los campos de fútbol… Son proyectos muy importantes para Mislata, pero por encima de todo, las prioridades para nosotros siempre van a ser las personas y los servicios públicos, el bienestar, la justicia social, la igualdad, y en definitiva hacer de Mislata una ciudad mejor.

¿Hay algún proyecto que no ha podido acabar o iniciar?

Un nuevo acceso a Mislata es una reivindicación histórica y muy necesaria para nuestra ciudad, para el avance y para la mejora de la movilidad, y en definitiva para que la gente viva mejor en nuestra ciudad.

"Mislata necesita vivienda asequible, para jóvenes, para familias que lo necesitan, vivienda social en alquiler"

Ha comentado en alguna ocasión que es contrario a los cuatro PAIs que aprobó el PP, que suman 2500 viviendas un municipio ya muy denso. ¿Si tuviera la capacidad, los anularía?

Mislata necesita vivienda asequible, para jóvenes, para familias que lo necesitan, vivienda social en alquiler. El Partido Popular no pensaba en la gente cuando aprobó todos los planes urbanísticos de Mislata, proyectos con cientos de viviendas de renta libre para especular y a precios desorbitados. La próxima legislatura tenemos que hacer un esfuerzo en la rehabilitación de viviendas degradadas, en mejorar la accesibilidad y ceder suelo público al Gobierno de España, para que se puedan construir Viviendas de Protección Pública para jóvenes, y así puedan tener oportunidades y esperanzas de vivir en Mislata. Las Administraciones, también, tenemos que potenciar las ayudas para garantizar vivienda digna a la ciudadanía.

¿En qué situación se quedarían esos servicios cuando esos PAIS empiecen a ejecutarse y aumente la población?

Mislata es una ciudad de servicios públicos, con un potente escudo social para ayudar a la gente que más lo necesita. Tenemos cubiertos todos los aspectos relevantes de la vida de un ciudadano desde la infancia, la juventud, hasta la gente más mayor. Hoy a Mislata se le conoce y se le reconoce por ese nivel de servicios, de seguridad, por ese nivel de protección, y por ese constante apoyo con todo lo que tiene que ver con las políticas para las personas, que en definitiva es lo que nos tiene que unir a todos siempre. Ese es el objetivo que tenemos, que la gente se sienta orgullosa de vivir en Mislata.

"La sanidad no puede depender de una cuenta de resultados empresariales"

Entre esos servicios está la Sanidad. Usted ha abanderado la reversión de Manises, que se ejecutará en un año

La sanidad no puede depender de una cuenta de resultados empresariales. La sanidad ha de ser pública y de gestión pública. Por eso es vital la reversión del Hospital de Manises, como ya se ha comprometido el President de la Generalitat Ximo Puig. Es una gran noticia para Mislata la firma de esta reversión, poniéndose fin así a una etapa oscura de destrucción de los servicios públicos a la que nos abocó el Partido popular.

Ha tenido sus más y sus menos con València por temas como el transporte o el acceso norte, donde Ximo Puig dijo que era un proyecto prioritario. ¿Tiene más feeling con el Palau que con el Cap i Casal?

Nunca antes en la historia de nuestra ciudad han llegado más inversiones del gobierno autonómico que en estos 4 años. Es evidente que el tándem Bielsa-Ximo Puig funciona, y a Mislata le va bien. Le va mejor que nunca. Un auditorio, un colegio público, la rehabilitación de prácticamente todos los colegios de Mislata, y los institutos, la nueva piscina municipal y el gimnasio… Yo estoy muy agradecido al gobierno valenciano porque ha demostrado su apuesta por el municipalismo, donde vive la gente, donde existen necesidades, donde hay que buscar soluciones, donde hay que incrementar los servicios, y donde hay que apostar por las políticas para las personas. Por otro lado, por encima de los partidismos interesados que desprestigian las instituciones, siempre debe haber diálogo y cooperación, y yo siempre voy a estar en ese lado, para avanzar…Lo hicimos con el tema de la movilidad, lo hemos hecho con el tema del acceso norte, y lo seguiremos haciendo con cualquier necesidad que tenga la ciudadanía de Mislata. Cooperar siempre para ganar.

"Hemos puesto nuestras fiestas de septiembre en el mapa de toda la Comunitat Valenciana"

Hay vecinos que aseguran que uno de sus grandes logros ha sido impulsar las fiestas populares

Mislata no tenía fiestas populares y es evidente que hemos puesto nuestras fiestas de septiembre en el mapa de toda la Comunitat Valenciana, viene gente de todos los rincones. Hemos demostrado que son unas fiestas seguras, que son unas fiestas para todos, para la infancia, para los mayores, en definitiva, para disfrutarlas de manera conjunta entre la ciudadanía, en familia, y yo creo que eso es muy positivo para una ciudad.

Pero tienen tanto éxito que el pasado verano hubo vecinos que se quedaron sin entrar a algunos conciertos. ¿Tiene pensado algún método para evitarlo?

Es evidente que las fiestas de Mislata son muy esperadas y es que se han hecho tan importantes y tan buenas, que estamos ya pensando lógicamente en cómo mejorar y ampliar todo el tema de los aforos para que nadie se quede fuera de disfrutar de nuestras fiestas, y que sigan siendo unas fiestas seguras donde la gente vaya a disfrutar y pasárselo bien, que es el objetivo.

En estos cuatro años se ha tenido que enfrentar a una pandemia y al accidente del castillo hinchable con dos niñas fallecidas. ¿Qué fue más duro?

Para mí el momento más duro que he vivido como alcalde fue el accidente de la feria sin lugar a dudas… Un momento duro y muy triste… Ahora de lo que se trata es de que se haga justicia, el tema está en un proceso judicial en el que yo creo que no debo interferir, y porque creo que debemos ser muy respetuosos y escrupulosos con las investigaciones y con las decisiones de la justicia. Pero es el momento más duro. Luego a nivel general, pues lógicamente hemos vivido momentos que hemos intentado buscar soluciones a problemas que eran inéditos como la pandemia. Era un momento de mucha incertidumbre, pero de lo que más orgullosos me siento es de la respuesta de la ciudadanía, del cariño, del respeto, de la confianza que han demostrado siempre en su gobierno municipal que es un gobierno que gobierna para la mayoría, para la gente, y hemos conseguido pasar de esa incertidumbre a un éxito colectivo por todas las cosas que en tan poco tiempo hemos podido construir en Mislata para que la ciudadanía pueda vivir mejor y sea más feliz. Si hemos conseguido tanto en tan poco tiempo, con tanta dificultad, con tanta incertidumbre, imaginemos todo lo que podemos lograr cuando las cosas vayan mejor y el viento sople a favor.

Ya en clave 28M, con siete candidaturas municipales, ¿Qué panorama augura?

La oposición en Mislata está en otra cosa. Está más preocupada y ocupada en resolver sus conflictos internos y sus divisiones y luchas internas que en presentar propuestas e ideas para mejorar la ciudad. Y, por otro lado, está la alternativa de un gobierno que ha demostrado a lo largo de estos años que funciona, que funciona bien, que apuesta por hacer ese escudo social del que antes hablábamos, por la cultura, por la igualdad, por la justicia social, que gobierna para la gente, con proximidad, con cercanía, estando al lado de quien más lo necesita. El 28 de mayo, la ciudadanía tendrá que decidir si avanzar o retroceder…Y esa es la pregunta que se tienen que hacer, qué tipo de gobierno quieren, si un gobierno que apuesta por avanzar, por mejorar Mislata, por hacer que la gente sea más feliz, o volver al pasado.

"Mi prioridad es Mislata y continuar haciendo de la Diputación una institución útil"

En estos doce años has sido alcalde, presidente de la Mancomunitat de l'Horta Sud, secretario provincial del PSPV, vicepresidente de la Diputación... ¿Cuál es la siguiente escala?

Mi prioridad es Mislata. Siempre ha sido Mislata, y siempre será Mislata. Quedan muchos proyectos por hacer en esta ciudad y quiero seguir trabajando aquí. Además, quiero continuar haciendo de la Diputación una institución útil al servicio de las personas y al servicio de los pueblos, especialmente de los más pequeños que necesitan de la Diputación para tener futuro y para seguir progresando. Y ese es mi objetivo, no tengo otro, seguir siendo alcalde y contribuir a que la Diputación sea una institución útil al servicio de los demás.