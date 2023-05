La figura de la Reina del Encuentro y Ángel de Resurrección de Torrent es única en la Semana Santa de España. Esta frase es repetida cada año cuando se nombra a la representante o se acercan los festejos por dirigentes de la Junta Central de Hermandades o por cofrades, así como por representantes municipales. El cargo honorífico es el sueño de muchas mujeres torrentinas vinculadas a las tradiciones, aunque haya otra parte de la población que no lo entienda. Y además está envuelto en cierto ‘glamour’ por la indumentaria que luce cada año la reina: un vestido de elaboración artesanal e inspirado en los de hace siglos, con una larguísima capa que sujeta un amplio grupo de pajes el día del Encuentro Glorioso del Domingo de Resurreción de la Semana Santa.

También la figura tiene un componente histórico o, al menos de arraigada leyenda urbana. Según se cuenta, la virreina Germana de Foix asistió un año a la celebración de la Semana Santa de Torrent y quedó tan impresionada que quiso que su presencia permaneciera siempre, dejando el encargo de que cada año la representara una mujer. Aunque este hecho todavía no ha logrado ser documentado, lo cierto es que la historia ha tenido siempre la fuerza suficiente como para hacer que perviva el título.

Ser Reina del Encuentro en Torrent es, según muchas mujeres que han tenido el cargo, una experiencia vital. Pero también una proyección pública que luego supone un plus para la persona. De hecho, en la presente convocatoria electoral, un total de cuatro mujeres que han sido Reinas del Encuentro a lo largo de diferentes décadas, forman parte de candidaturas políticas, bien sea por aparecer su nombre en la propia lista o bien sea porque han dado su apoyo público.

Son las formaciones PSPV-PSOE, que lidera Jesús Ros, y Partido Popular, que encabeza Amparo Folgado, las que han atraído a estas mujeres a sus proyectos. Así, Inma García Barat y Adela March Cano van en la lista del PSPV, mientras que Rosa Ortí Fernández ha firmado el manifiesto de apoyo a Ros. Y Gema Guillamón va en la lista del PP. Este ‘póquer’ de reinas electoral es la primera vez que se produce.

En la candidatura socialista

En el caso del partido socialista, uno de sus grandes fichajes en la lista ha sido Inma García Barat, que aparece en el puesto cuarto como independiente. Fue Reina del Encuentro en 2005 ya que forma parte de la hermandad del Prendimiento de Jesús, y también fue fallera mayor de la ciudad. Es administrativa y ha sido la presidenta de Casa Caridad en Torrent hasta hace pocos días. Para ella, ir en una lista electoral es continuar el trabajo que, desde hace años, está haciendo en la ciudad. «Jesús Ros es una persona en la que creo y de la que aprendo. Por él me he involucrado. No sé si lo hubiera hecho, de no estar él. Pensé que si ayudar a unas cuantas familias me da vida porque estoy enamorada de Torrent, ¿por qué no tener un cargo que te permita ayudar a mucha más gente», reconoce esta mujer de 37 años.

Recuerda con felicidad su año de Reina del Encuentro y cree que le proporcionó un amplio conocimiento de la ciudad y de su entramado asociativo la ha ayudado siempre en otros cargos. «Tienes tantas actividades ese año y acudes a tantos actos que aprendes mucho de Torrent», considera García Barat.

En las filas populares

En su misma posición aunque con mayor integración política está Gema Guillamón Cervera, que es afiliada del Partido Popular y va en el puesto 15 de la lista de Amparo Folgado. Fue Reina del Encuentro en 2015, en representación de la hermandad de la Vera Cruz y Cristo Resucitado. Un año más tarde fue nombrada Música de la Música. Toca la flauta travesera en la banda de la Unió Musical, estudia Ciencias Políticas y trabaja en un comercio.

«Ser Reina del Encuentro te permite conocer desde dentro muchas aspectos de la Semana Santa y de la ciudad, cosas que querrías cambiar"

El año de Reina del Encuentro la aproximó al PP, que entonces gobernaba (perdió la alcaldía un mes después), al que se afilió. Reconoce una gran afinidad con la candidata Amparo Folgado, que era la alcaldesa entonces.

«Ser Reina del Encuentro era el sueño de toda mi vida. No lo puedo expresar con palabras. Te permite conocer desde dentro muchas aspectos de la Semana Santa y de la ciudad, cosas que querrías cambiar», reflexiona. No está segura de que sume electoralmente porque «puede ser un arma de doble filo» aunque también reconoce que «es más fácil votar a una persona conocida que a una cara anónima".